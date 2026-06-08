Футбол, теннис и игровые виды спорта объединит новый спортивный кластер в Долгопрудном

В Долгопрудном рядом с уже действующей ледовой ареной возводят современный спортивный кластер. Он объединит сразу несколько популярных видов спорта и станет новой точкой притяжения для любителей активного образа жизни. Объем вложений в проект достигает 350 млн руб. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Кластер будет состоять из двух основных зданий: футбольной арены и многофункционального спортивного комплекса. В инфраструктуре объекта предусмотрели широкий спектр площадок для разных дисциплин. Так, в футбольном манеже обустроят игровое поле размером 60Х40 м. Помимо этого, в комплексе разместятся зоны для игры в волейбол и баскетбол, корты для классического тенниса и набирающего популярность падел‐тенниса, а также зал для настольного тенниса и тренажерку.

Для комфортного пребывания спортсменов и персонала в зданиях оборудуют раздевалки и душевые, медицинский кабинет, а также отдельные помещения для тренеров и судей. Чтобы посетители могли перекусить, в каждом из зданий откроют буфеты по 20 посадочных мест. Рядом с футбольной ареной появится открытая автостоянка на 89 машино‐мест.

Сейчас строительная готовность объекта составляет 50%. Завершить возведение кластера планируют в IV квартале 2026 года. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 35 новых рабочих мест.

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