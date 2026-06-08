Агроном назвал главную ошибку дачников, из-за которой сорняков становится больше

Сорняки остаются одной из главных проблем для владельцев дачных участков. Даже после тщательной прополки они быстро возвращаются, отбирая у культурных растений влагу, питательные вещества и солнечный свет. Агроном Леонид Суровцев рассказал, какие виды особенно опасны и как сократить их распространение, пишет REGIONS .

Какие сорняки чаще всего вредят посадкам

Среди наиболее агрессивных растений специалист выделяет пырей ползучий, вьюнок полевой, осот и борщевик Сосновского. Эти виды отличаются мощной корневой системой и способны быстро занимать свободные территории.

Особую опасность представляет пырей, который активно разрастается под землей. Вьюнок обвивает культурные растения и мешает их развитию, а осот быстро вытесняет овощные культуры с грядок.

Почему сорные растения снижают урожайность

По словам эксперта, многолетние сорняки потребляют большое количество воды и питательных веществ. Кроме того, некоторые из них затеняют посадки и препятствуют нормальному росту овощей и ягод.

Отдельные виды способны выделять в почву вещества, которые угнетают развитие соседних растений, что дополнительно снижает урожайность.

Какие ошибки допускают дачники

Одной из самых распространенных ошибок считается поверхностная прополка. Если корневая система остается в земле, растение быстро восстанавливается и продолжает расти.

Также специалисты не рекомендуют без необходимости использовать лопату на участках, сильно заросших пыреем. Разрезанные корневища могут дать множество новых побегов и усложнить борьбу с сорняком.

Какие методы борьбы считаются эффективными

Для удаления многолетних сорняков рекомендуется аккуратно извлекать корни с помощью вил и регулярно удалять молодые побеги. Хороший результат также показывает мульчирование почвы соломой, корой, опилками или специальными укрывными материалами.

Дополнительно можно использовать сидераты — горчицу, рожь или фацелию. Эти культуры подавляют рост сорняков, улучшают структуру почвы и помогают подготовить участок к следующему сезону.

Когда требуется более серьезный подход

Если на участке появился борщевик Сосновского, специалисты советуют не откладывать борьбу. Это растение опасно для человека и способно вызывать серьезные ожоги кожи.

В подобных случаях могут потребоваться специальные гербициды или помощь профильных служб. Эксперты напоминают, что при работе с борщевиком необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Своевременный уход за участком, регулярное удаление корней и профилактические меры позволяют значительно сократить количество сорняков и сохранить высокий урожай.