Более 580 садовых домов в Подмосковье получили статус жилых за 5 месяцев года

За первые 5 месяцев 2026 года в регионе 585 садовых домов обрели статус жилых — все переводы выполнены через электронную услугу Министерства имущественных отношений Московской области.

Сервис «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» позволяет оформить смену статуса дистанционно без необходимости личного посещения инстанций. Только в мае услугой воспользовались примерно 100 домовладельцев.

Чтобы подать заявление на смену статуса, нужно соблюсти ряд обязательных условий. В первую очередь потребуется техническое заключение, подтверждающее пригодность дома для круглогодичного проживания. Если у объекта несколько собственников, необходимо нотариально заверенное согласие каждого из них. После подачи документов решение выносится органами местного самоуправления — срок рассмотрения составляет 13 рабочих дней. При положительном исходе сведения о новом статусе дома вносятся в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

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