«Филадельфия» уволила Тортореллу: конец олдскульного хоккея в НХЛ

«Филли» распрощались с двукратным обладателем «Джек Адамс Эворд» (приз лучшему тренеру года) и одним из самых больших оригиналов в НХЛ. 66-летний Торторелла еще может вернуться в лигу, но его нынешнее увольнение носит символический характер: уходит один из главных ревнителей «честного» олдскульного хоккея.

Кто такой Торторелла?

Джон Торторелла провел в НХЛ более 1600 матчей и занимает по этому показателю шестое место в лиге. Он возглавлял «Тампу», с которой выиграл Кубок Стэнли еще в докучеровскую эпоху, «Рейнджерес», «Ванкувер» и «Коламбус». В «Филадельфию» пришел в 2022 году и провел в клубе почти три сезона.

Даже внешностью Торторелла отличается от своих коллег. Он больше похож на плантатора-южанина времен Гражданской войны в США, по крайней мере, как мы их представляем по голливудским фильмам.

Издание The Athletic провело анонимный опрос среди почти сотни игроков НХЛ, спросив их, под руководством какого тренера они меньше всего хотели бы играть. С колоссальным преимуществом «победил» Торторелла. Он набрал 38,46% голосов, занявший второе место Брюс Кэссиди из «Вегаса» — 12,31%.

Это признание: все игроки лиги знают, что у Тортса не посачкуешь, а авторитетов для него не существует. В нынешней «Филадельфии» он усаживал на скамейку не только дебютанта Матвея Мичкова, но и капитана Шона Кутюрье и лучшего игрока Трэвиса Конекны.

Фото: [ ХК «Филадельфия Флайерз» ]

Дисциплинированное выполнение тренерских установок и самоотдача — без этого в команде Тортореллы заиграть невозможно, и не всем звездам это по душе.

«Если хоккеист не поддержит меня, или хоккеист не поддержит меня, потому что я пытаюсь сделать его лучше и как человека, и как спортсмена, тогда у вас здесь не тот тренер, и не те люди. Моя работа — заставлять спортсменов», — говорил Торторелла.

Специалист всегда подчеркивает, что он принадлежит к старой школе. Торторелла приветствует силовой хоккей и возмущается, когда судьи выписывают штрафы за не слишком серьезные нарушения.

«Уважайте то, как вы ведете себя в раздевалке. Уважайте то, как вы ведете себя на льду. Вы можете сказать, что это старая школа, но мы не можем потерять то, что значит быть настоящим профессионалом в Национальной хоккейной лиге. Нельзя терять основу того, чем является НХЛ», — напутствовал Торторелла молодых игроков.

«Филадельфия» не попала в плей-офф год назад, не претендует на участие в постсезоне и сейчас. Но нужно понимать, что Торторелле досталась команда в стадии перестройки, в которой много молодежи и дефицит квалифицированных исполнителей. Тренеру можно поставить в заслугу уже то, что при таком составе команда до последних игр цеплялась за плей-офф.

Что это значит для Мичкова?

В основе «Филадельфии» играют три россиянина — Матвей Мичков, Иван Федотов и Егор Замула. Первые двое пришли в клуб непосредственно при Торторелле: Федотов в конце прошлого сезона, Мичков — перед началом нынешнего.

Матвея Мичкова называют самым талантливым игроком своего поколения. Россиянин претендует на «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку сезона). В его активе 54 очка, и он лишь два балла уступает Лэйну Хатсону из «Монреаля».

Фото: [ ХК «Филадельфия Флайерз» ]

В отношении Мичкова Тортс применял тактику кнута и пряника: критиковал беспощадно, отправлял в запас, но и хвалить не забывал. Пожалуй, Матвею повезло, что он сразу прошел такую школу, — после Тортореллы уже ничего не страшно.

В последний раз тренер усадил Мичкова на скамейку пару недель назад в игре с «Нью-Джерси» (1:3), а потом все объяснил журналистам.

«Позвольте мне сказать вам кое-что, ребята, есть ряд вещей, которые играют роль, это не одна конкретная игровая ситуация. Вы в невыгодном положении, потому что я не собираюсь давать вам информацию. Когда я пытаюсь научить его чему-то, речь не всегда идет о действиях на льду. Используйте это как контекст, прежде чем начинать нести всякую чушь. Есть много вещей, которые я делаю, пытаясь развить этого игрока, и я собираюсь продолжать делать это так, как я считаю нужным», — в своей неповторимой манере высказался Торторелла.

Лиге точно будет не хватать как минимум вот таких речей Тортса, его откровенности и страстности.

Брэд Шоу, исполняющий обязанности главного тренера «Филадельфии» после увольнения Тортореллы, мудрить не стал и объединил в одну тройку самых креативных игроков команды: Мичкова, Кутюрье и Конекны. В первом же матче «Филли» побили сражающийся за плей-офф «Монреаль» (6:4), а Мичков и Кутюрье сделали по дублю.