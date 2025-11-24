Футбольный мир скорбит об уходе Никиты Симоняна: соболезнования летят со всех концов света

Заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР, старейший из олимпийских чемпионов Никита Симонян умер в возрасте 99 лет. Соболезнования выражают все, кто знал великого спортсмена.

«Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Это огромная потеря для всей красно-белой семьи», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака», с которым была связана большая часть футбольной жизни Симоняна.

Личная трагедия

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов назвал уход Симоняна личной трагедией.

Еще одна легенда красно-белых Юрий Гаврилов вспомнил, что Симонян был одним из первых, кто в него поверил и начал приглашать в сборную СССР.

«Вся страна знает, каким Никита Павлович был человеком. Мы с ним более двадцати лет работали в одном кабинете. Представляете, что это для меня такое…» — сказал бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян.

Неоценимый вклад

Футбольный клуб «Арарат» назвал неоценимым вклад Симоняна в армянский футбол. В 1973 году ереванский клуб под руководством Никиты Павловича единственный раз в своей истории выиграл чемпионат и Кубок СССР.

«Марадона осознавал величие Симоняна»

Журналист Мария Командная, которая вела жеребьевку чемпионата мира по футболу 2018 года, опубликовала фото, на котором во время церемонии запечатлены Никита Симонян и Диего Марадона.

«Когда была жеребьевка чемпионата мира, у Никиты Палыча в какой-то момент шарик выпал из чаши. И Марадона бросился ему помогать! Мне кажется, он осознавал величие Симоняна, это чувствовалось», — написала журналистка.

Также она рассказала, что была шокирована, когда узнала, что Симонян до последних лет практически ежедневно ездил на работу в офис в РФС на Таганке.

Фото: [ ФК «Спартак» ]

«Был замечательным другом»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился со Sport24 своими воспоминаниями о легендарном футболисте.

«Симонян был замечательным человеком и другом. Было приятно поговорить о футболе с человеком, который его понимал. Я опечален его кончиной. Я недавно поздравлял его с днем рождения. Мне сейчас очень грустно», — сказал Капелло.

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера также выразил свои соболезнования. Он отметил, что ему только один раз довелось встретиться с Симоняном, но встреча произвела на него глубокое впечатление.