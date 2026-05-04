В Брянской области при атаке дрона на промпредприятие пострадал сотрудник

Украинский дрон атаковали территорию промышленного предприятия в Брянской области, в результате чего пострадал один из сотрудников. Об этом в своем Telegram -канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

Как уточнил губернатор, украинские войска нанесли целенаправленный удар с использованием беспилотного летательного аппарата по территории промышленного объекта, расположенного в поселке Мирские Погарского района.

Богомаз отметил, что произошедшее является террористическими действиями киевского режима. Он подтвердил, что в результате атаки ранен работник предприятия.

По информации властей, пострадавший мужчина уже доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что трое детей и беременная женщина пострадали при атаке беспилотника на Херсонщине.