Стоматолог предупредила о вреде газировки для зубов

Газированные напитки могут оказывать более выраженное негативное воздействие на зубную эмаль, чем обычный сахар. Об этом РИА Новости сообщила стоматолог Мариам Кикалеишвили.

По словам специалиста, вред таких напитков связан не только с содержанием сахара, но и с наличием кислот, которые воздействуют на поверхность зубов и способствуют ее разрушению.

Эксперт отметила, что регулярное употребление газировки может приводить к истончению эмали, повышенной чувствительности зубов и ускоренному развитию кариеса. Наибольшему риску подвержены дети и подростки, поскольку их зубная эмаль еще находится в стадии формирования.

Ранее сообщалось, что ВОЗ рекомендует чистить зубы палочкой сивак.