Названы самые популярные школьные дисциплины в России
Онлайн-школа № 1: английский язык возглавил рейтинг любимых предметов школьников
Английский язык занял первое место среди самых любимых школьных предметов в России — его выбрали почти половина опрошенных учеников. Практически с таким же результатом на втором месте оказалось обществознание. В число наиболее популярных дисциплин также вошли биология, математика и русский язык.
Это показало исследование «Онлайн-школы № 1», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».
Остальные предметы заметно уступили лидерам: история, литература и география набрали меньше голосов, а физика, химия и информатика оказались среди наименее популярных.
Результаты опроса показали, что интерес к учебной дисциплине во многом зависит от подхода преподавателя. Большинство участников отметили, что положительное отношение к предмету формируется благодаря доступному объяснению материала и поддержке со стороны учителя. Также важную роль играют содержание уроков и формат их проведения.
Более половины школьников указали, что начали лучше относиться к предмету после улучшения успеваемости, появления уверенности и понимания практической значимости изучаемого материала.
При этом список любимых предметов лишь частично совпадает с теми, которые ученики считают наиболее важными. В число ключевых дисциплин школьники включили математику, английский и русский языки, а также информатику и физику.
Кроме того, участники опроса выразили желание увеличить количество занятий по английскому языку, информатике, математике, физике и биологии.
