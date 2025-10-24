Гимнастка Мельникова выиграла чемпионат мира: почему это так важно для России

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова стала абсолютной чемпионкой мира по спортивной гимнастике, победив в столице Индонезии Джакарте. Эта победа стала, возможно, самой значительной для российского спорта со времени отстранения россиян от международных соревнований.

Четыре года спустя

25-летняя Ангелина Мельникова — ветеран по меркам женской спортивной гимнастики. Долгожителей здесь нет, если не брать во внимание невероятную Оксану Чусовитину, выступавшую на восьми Олимпиадах (в Пекине ей было 46 лет). В 2021 году Мельникова выиграла Олимпийские игры, а затем впервые чемпионат мира в абсолюте. Причем тогда времени на подготовку у спортсменки практически не было.

Очень непросто было и перед Джакартой. Из-за отстранения россиян Мельникова четыре года не выступала на крупных стартах — все ее партнерши по золотой олимпийской команде уже закончили, а Ангелина продолжала пахать с неясными перспективами выступить на главных соревнованиях, хотя и призналась, что тоже задумывалась о завершении карьеры.

Фото: [ Международная федерация гимнастики ]

В Индонезии все было очень напряженно. В последнем виде наошибались китаянка Чжан Цинъпин и олимпийская чемпионка Кайлия Немур из Алжира, но неожиданно вырвалась вперед американка Лиэнн Вонг. У Мельниковой последним видом были вольные упражнения. Вариантов было много: выступит отлично — будет золото, просто хорошо — медаль, провалится — вылетит из призовой тройки. Россиянка продемонстрировала невероятную уверенность, которые не могли не оценить судьи. 13,466 за вольные, 55,066 в сумме, и Мельникова всего на одну «десятку» опередила Вонг (54,966). Это триумф.

Самая значимая победа

Все сопутствующие обстоятельства выводят победу Мельниковой за рамки просто спортивного достижения: русские выстояли несмотря на все подлости последних лет, унижения, запреты, отстранения.

Мельникову поздравил президент России Владимир Путин.

«Поздравляю Вас с блестящей победой в Джакарте и званием двукратной чемпионки мира. Ваше триумфальное выступление в личном многоборье – это замечательный подарок для болельщиков, тренеров и наставников, всех, кто поддерживал Вас на пути к медали высшей пробы», — говорится в телеграмме главы государства.

Комментатор Дмитрий Губерниев в ярких эпитетах, как водится, не стеснялся и назвал золото Мельниковой «одной из главных побед российского спорта за десятилетие».

Фото: [ t.me/angel_melnikova ]

«Все еще не могу в это поверить. Как это звучит… Победу посвящаю тренерам и врачам, которые готовили меня к этому чемпионату. Сложно описать словами чего это им стоило, и сколько работы было проделано. Я безмерно благодарна людям, которые мне помогают, жаль, их нельзя пригласить на ступень пьедестала, я бы собрала большую команду героев», — написала Мельникова в телеграм-канале.

Приключения продолжаются

Тем временем, в Джакарте разыгрываются последние медали — в отдельных видах у женщин. Ангелина Мельникова на следующий день после победы в абсолюте взяло золото в опорном прыжке. Еще ей предстоит выступить на брусьях.

В последний раз неоднократной чемпионкой мира в абсолюте из России была Светлана Хоркина (1997, 2001, 2003). Она уже поздравила Мельникову и пожелала, чтобы догнала ее по количеству титулов.