Главный трэш русской фигурки — борьба академии Плющенко с «мамой Ирой»: проигравшей останется 14-летняя девочка

Широкая публика узнала о Елене в начале года, когда 13-летняя девочка выиграла первенство России и юниорский Гран-при. Восхищенная Татьяна Тарасова говорила, что девочка прямо сейчас могла бы выиграть и взрослый чемпионат мира: по оценкам так и получалось, хотя нужно делать скидку на лояльность российских судей на внутренних соревнованиях. Происходящее с девочкой из Воронежа казалось волшебной сказкой.

Но затем сказочные замки рухнули. После сезона Ирина Костылева объявила, что у дочери травма, в которой виноваты тренеры академии и лично сам Плющенко. Мама фигуристки даже сообщила о возможном уходе из «Ангелов Плющенко». На какое-то время ситуация успокоилась, Елена успела выиграть один этап юниорского Гран-при, а на другом стала второй. Теперь полыхнуло снова, и, кажется, такого мерзкого скандала в российской фигурке еще не было.

Обращение к детскому омбудсмену

Евгений Плющенко подал жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в отношении Ирины Костылевой из-за жестокого обращения с дочерью. Он рассказал, что родительница морально и физически издевается над ребенком.

Комиссия по делам совершеннолетних уже вынесла предупреждение Ирине — она сама об этом написала в телеграм-канале, предлагая всем вместе возмутиться вероломством «Ангелов». Для «мамы Иры» вообще запретных тем в соцсетях не существует, женщина не стесняется в выражениях в адрес тренеров, других спортсменок и их родителей.

Лена призналась, что мама ругается, когда она плохо отработала на тренировке или украдкой съела шоколадную конфету.

«Неужели я должна под подушку Леночке шоколадки положить, чтобы жирная жопа чемпионки России в дверь не вошла», — Ирина Костылева считает свое поведение естественным.

Правда, под «ругается» имеется в виду мат, оскорбления и физическое воздействие. Свидетелями этому были многие тренеры и спортсмены «Ангелов».

«Так как я переодевалась в одной раздевалке с Леной, я ежедневно видела, как мама неоднократно унижает Лену, говорит ей слова не просто плохие, а ужасные — что нельзя говорить спортсмену, это ломает психику ребенка. Потом она ее била на моих глазах, я сразу шла к нашим администраторам и охране в слезах от того, как мне жалко ребенка, который полностью выкладывается на тренировках», — рассказывала Елена Нугуманова, бывшая фигуристка и тренер Лены Костылевой.

Ирина Костылева обвинила Нугуманову в том, что она настраивает против нее дочь. В итоге Нугуманова перестала быть тренером Лены. Видимо, академия пошла на определенный компромисс, чтобы успокоить «маму Иру».

Почему опять «Ангелы»

Проще всего все списать на неадекватность Ирины Костылевой — судя по ее собственным постам в телеграм-канале, это, прямо скажем, недалеко от истины. Но и к «Ангелам Плющенко» немало вопросов. Почему ситуацию довели до той стадии, когда пришлось обращаться к детскому омбудсмену, а самой родительнице запрещать даже появляться на территории академии? Действительно ли тренеры и сотрудники «Ангелов» настраивали юную фигуристку против матери? Это как? Какой бы авторитарной родительницей Ирина ни была, но Лена, конечно, любит свою маму. И главный вопрос: почему «Ангелы Плющенко» так притягивают скандалы?

Только в этом году было скандальное расставание с одной из ведущих фигуристок Софьей Муравьевой и история с обвинениями бывшего тренера Сергея Розанова в домогательствах к фигуристке Веронике Жилиной. Якобы пять лет назад тот приставал к 11-летней девочке. Генеральный директор «Ангелов Плющенко» Яна Рудковская метала громы и молнии, обещала «по полной включиться в процесс с адвокатами и свидетелями». Тренирующий за границей Розанов покрутил пальцем у виска — на том и закончилось.

При чем тут федерация

Известная журналистка Елена Вайцеховская заявила, что в «дело Костылевой» должна вмешаться Федерация фигурного катания на коньках России, — хотя бы для того, чтобы избежать затем обвинений в безучастии.

Действительно, явно назрело время регламентировать тренировочный процесс и соревнования для юных спортсменов, чтобы не превращать их в маленьких роботов, не разгонять гонку за элементами ультра-си, которые все равно фигуристка не сможет выполнять, достигнув возраста, когда она получит право участвовать во взрослых соревнованиях.

Безусловно, необходим защиты маленьких фигуристов — как от безумных родителей, так и от излишне требовательных тренеров. Невероятные нагрузки, отказ от нормального питания и других простых детских радостей, оскорбления и даже прямое насилие — все это есть в российской фигурке, случай с Еленой Костылевой точно не единичен.

Вот только самой Елене прямо сейчас это вряд ли поможет. Война между «Ангелами Плющенко» и «мамой Ирой» продолжает полыхать. В ней, скорее всего, не будет победителей, зато проигравшая известна — несчастная 14-летняя девочка.