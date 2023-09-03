Горит сентябрь, горят мышцы: шесть вариантов для осенних тренировок на свежем воздухе
Фото: [pxhere.com]
В ближайшие пару месяцев в регионе пройдут десятки велогонок, марафонов, кроссов и трейлов, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области. Словом, даже у лентяев почти не останется отговорок лежать на диване, ведь с приходом осени спорт на свежем воздухе никуда не исчезнет. Мы подобрали для вас несколько вариантов для тренировок. Один из них подойдет спортсменам с песиками.
БЕГ
ГДЕ ЗАНЯТЬСЯ
Маршруты ограничиваются только вашей фантазией, но мы особенно рекомендуем три живописные локации с хорошими дорожками:
• Одинцово, Парк Мещерский
• Солнечногорск, набережная озера Сенеж
• Красногорск, лесопарк у лыжного стадиона «Зоркий»
ИНВЕНТАРЬ
• удобные беговые кроссовки
• одежда по погоде, которая отводит влагу от тела
• поясная сумка для бега
• бутылка или фляга для воды
• пульсометр
совет
Каждую субботу в Парке Мещерском проводят бесплатные забеги на 5 и 10 км. Дистанцию можно как пробежать, так и пройти пешком. Регистрация на забеги – на сайте парка.
факт
Не бегайте по асфальту и плитке. Они не имеют амортизирующих свойств. Врачи и тренеры практически гарантируют боль в коленях при нарушении техники бега на таких поверхностях.
Фото: [Денис Трудников]
СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА
ГДЕ ЗАНЯТЬСЯ
Подойдет любой ландшафт, но мы советуем леса или парки
ИНВЕНТАРЬ
• специальные палки
• базовая спортивная одежда по погоде
совет
Скандинавская ходьба – это не просто прогулка в парке с палками, а определенная техника ходьбы. Поэтому ей лучше обучиться хотя бы по роликам в интернете. Людей старшего возраста обучают на занятиях «Активное долголетие». Найти их расписание в своем городе вы сможете на официальном портале проекта.
Фото: [©Мария Девахина/РИА Новости]
СКЕЙТБОРДИНГ
ГДЕ ЗАНЯТЬСЯ
Скейтборд – это классное средство для перемещения по городу, но не нужно кататься на нем по проезжей части. Если же вы собираетесь делать на доске трюки, то в Подмосковье для этого оборудовали немало площадок. Мы выбрали несколько качественных:
• Котельники, микрорайон Силикат, скейт-парк
• Дубна, мини-рампа около ТРК «Маяк»
• Ступино, площадка в Парке культуры и отдыха имени Н. Островского
ИНВЕНТАРЬ
• скейтборд
• кеды с плоской усиленной подошвой
• шлем
• наколенники
• налокотники
• защита для запястий
совет
Спортсмены не рекомендуют кататься на скейтборде в дождь, поскольку сцепление с дорогой снижается. Также не стоит вставать на доску при температуре ниже +3 градусов, поскольку амортизаторы перестают быть эластичными.
Фото: [unsplash.com]
КАТАНИЕ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
ГДЕ ЗАНЯТЬСЯ
Три комфортных маршрута с красивыми видами и культурными достопримечательностями:
• велотропа «Связь трех парков» между одинцовскими «Лазутинкой» (парк имени Ларисы Лазутиной), Малевича и Мещерским
• поездка по Лохину острову недалеко от усадьбы Архангельское с финишем у озера Глухая Яма
• велопрогулка через деревни Барвиха, Петрово-Дальнее и Палицы до Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде
ИНВЕНТАРЬ:
• велосипед
• мини-аптечка
• мультитул
• фонарик на руль
• влажные салфетки
совет
17 сентября присоединяйтесь к массовому велозаезду Gran Fondo в Пересвете (18+). Ради него перекрывают несколько оживленных шоссе.
Фото: [pxhere.com]
КАНИКРОСС
ГДЕ ЗАНЯТЬСЯ
В любом месте, комфортном для вас и вашего четвероногого спутника.
ИНВЕНТАРЬ
• шлейка для собаки
• пояс для хозяина
• потяг, соединяющий питомца с хозяином
• стандартная одежда и обувь для бега
• собаки любых пород, которые охотно бегают
совет
Чтобы защитить лапы питомца от холода, грязи, мусора, острых камней и реагентов, используйте собачьи ботинки или носки.
Фото: [Денис Трудников]
ВОРКАУТ
ГДЕ ЗАНЯТЬСЯ
В любом дворе или парке Подмосковья, где установили специализированные спортивные площадки.
ИНВЕНТАРЬ
• кроссовки
• шорты с футболкой
• при необходимости спортивный костюм, шапка и перчатки
совет
Новичкам нужно начинать с легких упражнений – отжиманий от пола и на брусьях, пресса, приседаний, подтягиваний. Важна регулярность тренировок – минимум три раза в неделю.