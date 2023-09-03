Горит сентябрь, горят мышцы: шесть вариантов для осенних тренировок на свежем воздухе

В ближайшие пару месяцев в регионе пройдут десятки велогонок, марафонов, кроссов и трейлов, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области. Словом, даже у лентяев почти не останется отговорок лежать на диване, ведь с приходом осени спорт на свежем воздухе никуда не исчезнет. Мы подобрали для вас несколько вариантов для тренировок. Один из них подойдет спортсменам с песиками.

БЕГ

ГДЕ ЗАНЯТЬСЯ

Маршруты ограничиваются только вашей фантазией, но мы особенно рекомендуем три живописные локации с хорошими дорожками:

• Одинцово, Парк Мещерский

• Солнечногорск, набережная озера Сенеж

• Красногорск, лесопарк у лыжного стадиона «Зоркий»

ИНВЕНТАРЬ

• удобные беговые кроссовки

• одежда по погоде, которая отводит влагу от тела

• поясная сумка для бега

• бутылка или фляга для воды

• пульсометр

совет

Каждую субботу в Парке Мещерском проводят бесплатные забеги на 5 и 10 км. Дистанцию можно как пробежать, так и пройти пешком. Регистрация на забеги – на сайте парка.

факт

Не бегайте по асфальту и плитке. Они не имеют амортизирующих свойств. Врачи и тренеры практически гарантируют боль в коленях при нарушении техники бега на таких поверхностях.

Фото: [ Денис Трудников ]

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА

ГДЕ ЗАНЯТЬСЯ

Подойдет любой ландшафт, но мы советуем леса или парки

ИНВЕНТАРЬ

• специальные палки

• базовая спортивная одежда по погоде

совет

Скандинавская ходьба – это не просто прогулка в парке с палками, а определенная техника ходьбы. Поэтому ей лучше обучиться хотя бы по роликам в интернете. Людей старшего возраста обучают на занятиях «Активное долголетие». Найти их расписание в своем городе вы сможете на официальном портале проекта.

Фото: [ ©Мария Девахина/РИА Новости ]

СКЕЙТБОРДИНГ

ГДЕ ЗАНЯТЬСЯ

Скейтборд – это классное средство для перемещения по городу, но не нужно кататься на нем по проезжей части. Если же вы собираетесь делать на доске трюки, то в Подмосковье для этого оборудовали немало площадок. Мы выбрали несколько качественных:

• Котельники, микрорайон Силикат, скейт-парк

• Дубна, мини-рампа около ТРК «Маяк»

• Ступино, площадка в Парке культуры и отдыха имени Н. Островского

ИНВЕНТАРЬ

• скейтборд

• кеды с плоской усиленной подошвой

• шлем

• наколенники

• налокотники

• защита для запястий

совет

Спортсмены не рекомендуют кататься на скейтборде в дождь, поскольку сцепление с дорогой снижается. Также не стоит вставать на доску при температуре ниже +3 градусов, поскольку амортизаторы перестают быть эластичными.

Фото: [ unsplash.com ]

КАТАНИЕ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

ГДЕ ЗАНЯТЬСЯ

Три комфортных маршрута с красивыми видами и культурными достопримечательностями:

• велотропа «Связь трех парков» между одинцовскими «Лазутинкой» (парк имени Ларисы Лазутиной), Малевича и Мещерским

• поездка по Лохину острову недалеко от усадьбы Архангельское с финишем у озера Глухая Яма

• велопрогулка через деревни Барвиха, Петрово-Дальнее и Палицы до Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде

ИНВЕНТАРЬ:

• велосипед

• мини-аптечка

• мультитул

• фонарик на руль

• влажные салфетки

совет

17 сентября присоединяйтесь к массовому велозаезду Gran Fondo в Пересвете (18+). Ради него перекрывают несколько оживленных шоссе.

Фото: [ pxhere.com ]

КАНИКРОСС

ГДЕ ЗАНЯТЬСЯ

В любом месте, комфортном для вас и вашего четвероногого спутника.

ИНВЕНТАРЬ

• шлейка для собаки

• пояс для хозяина

• потяг, соединяющий питомца с хозяином

• стандартная одежда и обувь для бега

• собаки любых пород, которые охотно бегают

совет

Чтобы защитить лапы питомца от холода, грязи, мусора, острых камней и реагентов, используйте собачьи ботинки или носки.

Фото: [ Денис Трудников ]

ВОРКАУТ

ГДЕ ЗАНЯТЬСЯ

В любом дворе или парке Подмосковья, где установили специализированные спортивные площадки.

ИНВЕНТАРЬ

• кроссовки

• шорты с футболкой

• при необходимости спортивный костюм, шапка и перчатки

совет

Новичкам нужно начинать с легких упражнений – отжиманий от пола и на брусьях, пресса, приседаний, подтягиваний. Важна регулярность тренировок – минимум три раза в неделю.