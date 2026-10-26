Голландия сто лет назад: зоозащитник рассказал, чему учит опыт борьбы с бездомными животными

Программа отлова и стерилизации бездомных животных не приносит ожидаемых результатов из-за отсутствия жесткого контроля за владельцами питомцев, отметил зоозащитник и блогер «Велес Мастер» Сергей Марченко. В беседе с Pravda.Ru он подчеркнул, что новые законодательные инициативы являются необходимым шагом для исправления ситуации с бродячими стаями в российских городах.

Поводом стало заявление главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Елены Пановой о том, что депутаты рассмотрят пакет из шести законопроектов, регулирующих обращение с животными: инициативы, получившие поддержку правительства, включают пункт об обязательной регистрации питомцев, и специалисты отмечают, что сейчас регистрация домашних животных становится фундаментом для повышения ответственности заводчиков, а подобные меры уже внедряются в отдельных субъектах РФ.

Марченко пояснил, что текущая стратегия ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск — доказала свою неэффективность в Москве и Санкт-Петербурге: количество безнадзорных собак не уменьшается, так как люди продолжают безответственно выбрасывать животных на улицу, и новые законопроекты должны охватить широкий спектр мер — от обязательного чипирования до ограничения количества животных в одной семье.

По его словам, число бродячих животных не сокращается: хозяева по-прежнему выбрасывают питомцев на улицу. Законопроекты предлагают не только регистрацию, но и другие ограничения — например, сколько животных может быть в одной семье, а также ответственность за то, что питомец оказался на улице. Эксперт обратил внимание и на коррупционную составляющую в деятельности организаций, занимающихся отловом: многие структуры привлекаются к уголовной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств, в связи с чем в России планируют ввести новые штрафы для владельцев, игнорирующих правила содержания своих подопечных, а параллельно важно просвещать будущих хозяев, чтобы они не заводили породы собак, объективно не подходящие для жизни в ограниченном пространстве.

По его мнению, мы идем тем же путем, что Голландия сто лет назад, — то есть отстаем от нее на век. Но есть готовый положительный пример: Голландия полностью исключила нахождение бездомных животных на улице и публично рассказывала, как этого добилась. Нам не нужно нарабатывать собственный опыт с нуля — можно опереться на уже пройденный и сделать все проще.

Ранее сообщалось, что ЯНАО готовит жесткий ответ бродячим собакам: жители боятся выходить на улицу.