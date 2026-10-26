Работа до обеда: в соцсетях завирусился опыт короткого рабочего дня для сотрудников

В соцсетях завирусился опыт предпринимательницы, которая сделала для своих сотрудников рабочий день с 9:00 до 13:00, чтобы после обеда они могли заняться детьми и другими личными делами, — как утверждает бизнесвумен, производительность в ее компании не упала, а доходы даже выросли, и этот эксперимент заставил всерьез задуматься о том, реально ли внедрить такой график в других сферах и как это может отразиться на экономике. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Член Общественного совета при Министерстве науки и высшего образования России, экономист Инна Литвиненко считает, что продуктивным человек может быть только от двух до четырех часов в сутки: люди, работающие 5/2 по восемь часов, могут растягивать обязанности на весь день, создавая видимость бурной деятельности, тогда как пик мозговой активности приходится всего на пару часов, и, возможно, поэтому некоторые предприниматели устанавливают укороченный график и не теряют в доходах.

По ее словам, человеку нужно время на сон и отдельно на отдых — это разные вещи, и существует золотое правило трех восьмерок: восемь часов работы, восемь часов сна и восемь часов отдыха, а мы перекладываем работу на свободное время, хотя при сокращении дня до четырех часов люди все равно не проседают по графику. Звучит логично, но как быть с производственным процессом? Некоторые работают на заводах, в больницах, круглосуточно публикуют новости, развозят еду — представьте, что вечером у вас обострился аппендицит и нужно срочное хирургическое вмешательство, но скорую вызвать не получится, потому что врачи давно разошлись по домам, а значит, часть профессий просто не может позволить себе такой роскоши. Если обратиться к производственным предприятиям, там люди работают по стандартной схеме, и человек, идущий в определенную профессию, должен осознавать все ее особенности: если он продолжает работать в этой сфере, значит, его это устраивает, но он может чувствовать дискриминацию, что ему приходится работать больше остальных, — тогда для него должны быть дополнительные бонусы в виде повышенной зарплаты, премий, учета стажа.

Кроме того, отметила эксперт, многим может не понравиться, что сократят не только время работы, но и зарплату: платить прежнюю сумму может быть просто невыгодно для бизнеса, а если зарплату оставить прежней, это приведет к удорожанию часа работы и сделает определенные категории населения, например женщин, менее привлекательными при найме, поскольку они уходят в декрет, где им тоже нужно платить, — а значит, есть риск скрытой дискриминации; надо учитывать и то, что у каждого сотрудника свой темп работы и не все смогут втиснуть тот же объем в меньшее количество часов, что приведет к интенсификации и работе на пределе. Вопрос с графиком возник не только потому, что людям некогда отдыхать: уроки в школе заканчиваются ближе к обеду, и ребенка нужно отвезти домой или на кружки, а кто будет этим заниматься, если оба родителя на работе, — бабушки и дедушки не всегда могут подхватить, а нанять няню не у всех есть возможность, и на XI Восточном экономическом форуме эксперты предложили превратить школы в образовательные кампусы полного дня.

Ранее сообщалось, что в 2027 году россиян ждут семь коротких недель.