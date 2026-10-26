Сельдь против капсул: диетолог рассказала о пользе как источника омега-3

Термически необработанная сельдь по праву считается одним из абсолютных чемпионов по содержанию омега-3 жирных кислот — в ней может находиться от полутора до двух с половиной граммов этих важнейших нутриентов, однако за эту пользу организму приходится расплачиваться высоким содержанием соли, отметила в интервью радио Sputnik диетолог, гастроэнтеролог и врач-терапевт Наталья Сычева.

По ее словам, именно этот баланс пользы и риска определяет правила употребления продукта. По ее словам, слабосоленая сельдь подходит далеко не всем, и людям с гипертонической болезнью, мочекаменной болезнью или лишним весом необходимо жестко контролировать количество натрия. Чтобы вписать рыбу в рацион без вреда, эксперт рекомендует в день ее употребления снижать количество соли в других блюдах, а сам продукт не есть вечером, чтобы не давать почкам и сосудам лишней нагрузки перед сном. При этом, если использовать сельдь исключительно как источник омега-3 с профилактической целью, ее достаточно есть два раза в неделю — такой режим позволяет получать необходимую дозировку жирных кислот без риска для здоровья.4 источника

В лечебных же целях, когда организму требуются высокие концентрации нутриентов для борьбы с уже существующими патологиями, такого количества рыбы будет недостаточно — здесь уже не обойтись без специализированных препаратов или биологически активных добавок с фармакологическими свойствами, уточнила гастроэнтеролог. Сельдь действительно хороший источник омега-3 жирных кислот. И в некоторых случаях действительно омега из нее усваивается организмом лучше, чем из капсул. В то же время мы должны понимать, что мы покупаем сельдь не в майонезе, а слабосоленую, хорошего качества и лучше в виде цельной рыбы.

Эксперт подчеркивает, что в некоторых случаях полиненасыщенные кислоты из цельной рыбы действительно усваиваются организмом эффективнее, чем из аптечных капсул, однако это работает только при условии правильного выбора продукта. Покупать стоит именно слабосоленую рыбу высокого качества, избегая пресервов в майонезных или уксусных заливках, и лучше отдавать предпочтение цельной тушке, а не филе, которое часто обрабатывается консервантами для сохранения товарного вида.

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