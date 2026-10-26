Кто купит историю: на торги выставлены девять памятников Рязанской области

Дом.РФ проводит аукцион объектов культурного наследия, расположенных в Рязанской области, — об этом сообщили в инспекции по охране ОКН региона, и на торги выставлены девять памятников и ансамблей, все они находятся в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщает издание 7info .

В инспекции отметили, что покупка объектов — отличная возможность внести вклад в сохранение истории региона: недвижимость выставлена в Рязани, Касимовском, Михайловском и Старожиловском округах, в частности можно приобрести два корпуса торговых рядов в Елатьме или Промышленно-усадебный комплекс Баташовых в Касимовском округе, а в Рязани продается Доходный дом А. И. Колемина, в котором проживал К. Э. Циолковский.

С одной стороны, передача памятников в частные руки способна привлечь средства на реставрацию и вернуть зданиям жизнь, с другой — новые собственники берут на себя обязательства по сохранению объектов, и от их добросовестности зависит, останется ли историческое наследие подлинным, а не превратится ли в декорацию.

Ранее сообщалось, как рабочие в Уфе «отреставрировали» объект наследия.