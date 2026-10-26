Универсальный корм: эксперт рассказал, почему он опасен для питомца

Выбирать универсальный корм для животных рискованно, поскольку каждому питомцу нужен индивидуальный подход к питанию, заявил NEWS.ru владелец компании по аксессуарам для животных Александр Буров, и, по его словам, при кормлении домашнего любимца важно соблюдать суточную норму, чтобы избежать ожирения и диабета.

Он уточнил, что одна из самых частых ошибок — игнорирование индивидуальных потребностей питомца: владельцы нередко выбирают «универсальный» корм, не учитывая вид животного, возраст, уровень активности или наличие заболеваний, тогда как кошки и собаки нуждаются в разном соотношении питательных веществ, а рацион котенка принципиально отличается от питания взрослого сородича. Второй распространенный промах — кормление на глаз без соблюдения суточной нормы: переедание даже качественного корма ведет к ожирению, которое повышает риск диабета, болезней суставов и сердечно-сосудистых патологий.

Еще одна ошибка — бесконтрольное добавление витаминов и минералов к полноценному корму: по словам эксперта, это нарушает сбалансированный состав и может быть вредным для здоровья питомца, а резкая смена рациона без подготовки способна привести к проблемам с ЖКТ — рвоте, диарее и отказу от пищи. Наконец, кормление со стола или кусочничество с человеческой едой создает избыток калорий и риск отравлений, а при наличии сухого корма в рационе без доступа к достаточному количеству воды возрастает нагрузка на почки и мочевыводящую систему, особенно у кошек.

По его мнению, универсального корма не существует, и забота о питомце начинается с внимания к его индивидуальным потребностям, соблюдения нормы и питьевого режима — именно это, а не модные добавки и человеческая еда со стола, сохраняет здоровье на годы.

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