Синтетический контент: эксперт рассказал, какие навыки спасут IT-специалиста от замены ИИ

Искусственный интеллект кардинально перестраивает саму логику входа в IT-профессию, делая карьерный путь начинающего специалиста гораздо более жестким и требовательным. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал руководитель агентства «ЭдуТрек» и старший преподаватель кафедры инженерной кибернетики НИТУ МИСИС Эдуард Хисюков.

По его словам, ИИ меняет не только инструменты разработки, но и саму механику профессионального становления. Если раньше новичок мог годами набираться опыта на простых, рутинных задачах, постепенно усложняя свою работу, то теперь именно эта часть работы стремительно автоматизируется. В этом наблюдении схвачен главный нерв текущего момента: вход в профессию больше не гарантирует постепенного накопления навыков на рутине, поскольку рутину забирает машина, не оставляя вчерашнему студенту привычной лестницы для роста.

Эксперт отметил, что развитие нейросетей меняет саму организацию рабочего процесса. Специалисты получают возможность делегировать алгоритмам механические операции и использовать ИИ-агентов для решения комплексных проблем, однако на первый план выходят совершенно иные компетенции — умение ставить точные задачи, контролировать промежуточные результаты и критически оценивать качество работы моделей. Владение конкретным языком программирования или набором технологий перестает быть долгосрочной гарантией востребованности. Эксперту необходимо постоянно осваивать новые инструменты, мгновенно применять их на практике и адаптироваться к изменениям, при этом особую, критическую ценность приобретает способность проверять результаты работы нейросетей, находить в них скрытые ошибки и принимать финальные решения на основе собственного глубокого понимания задачи.

ИИ меняет не только инструменты разработки, но и саму логику профессионального становления. Если раньше начинающий специалист мог набираться опыта на относительно простых задачах, то теперь часть из них автоматизируется. Поэтому студентам важно еще во время учебы получать практический опыт, работать над реальными проектами и учиться применять ИИ осознанно, — отметил Хисюков, подчеркивая, что академическая теория без прикладного опыта стремительно обесценивается.

При этом эксперт предостерегает от иллюзий всемогущества алгоритмов. Умение работать с нейросетями постепенно становится таким же базовым навыком, как слепая печать, но без фундаментальных знаний оно не гарантирует качественного результата. Модель может уверенно и на голубом глазу выдавать ошибочные или галлюцинирующие ответы, поэтому специалисту жизненно важно разбираться в предметной области, понимать физический или экономический контекст и критически оценивать сгенерированный результат.

Однако новые возможности открываются далеко за пределами классического IT-сектора. Эксперт уверен, что работа на стыке искусственного интеллекта и конкретных предметных областей — будь то медицина, образование, транспорт, банковские сервисы или системы безопасности — станет одним из главных векторов профессионального развития. Профессиональная устойчивость в технологической сфере будет зависеть не столько от знания синтаксиса конкретных фреймворков, сколько от знания базовых основ, умения учиться на протяжении всей жизни и способности адаптироваться к непредсказуемым изменениям. Последствия этого сдвига двойственны и требуют от рынка труда пересмотра контрактов. С одной стороны, порог входа в профессию ощутимо повышается: от новичков теперь требуются реальные, боевые проекты в портфолио и доказанное умение осознанно применять ИИ, а не просто генерировать код. С другой стороны, открываются новые горизонты на стыке дисциплин, где ценятся не заученные инструменты, а фундаментальные знания и системное аналитическое мышление.

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