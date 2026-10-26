Миллионные выплаты не спасают: филолог назвал главные причины кадрового кризиса в образовании

Низкий уровень оплаты труда и колоссальные эмоциональные нагрузки вынуждают квалифицированных педагогов менять сферу деятельности, рассказал филолог и преподаватель Алексей Гаврилов в комментарии для Pravda.Ru он проанализировал ключевые причины кадрового кризиса в образовании и оценил эффективность существующих мер материального стимулирования.

Поводом для разговора стало предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова министру просвещения Сергею Кравцову запустить федеральную программу «Возвращение в школу», направленную на реабилитацию педагогов с длительным перерывом в стаже: документ предусматривает индивидуальные планы повышения квалификации, систему наставничества и поэтапные финансовые выплаты для тех, кто решит возобновить преподавательскую деятельность, — однако ситуация остается напряженной, и во многих регионах нехватка педагогов, особенно по профильным предметам, стала хронической.

По словам Гаврилова, одна из главных проблем — несоответствие доходов прикладываемым усилиям: многие учителя вынуждены брать полторы или две ставки, совмещая это с классным руководством и огромной бумажной работой, а современная образовательная среда требует постоянной адаптации; в ряде случаев сокращение школьной программы и пересмотр нагрузки могли бы облегчить участь учителей, но пока давление лишь нарастает.

Эксперт отметил, что учителя уходят, потому что их труд недостаточно оплачивается. Многие работают с перегрузкой, берут дополнительные часы и обязанности. При этом груз ответственности велик, а нынешние школьники заметно отличаются от тех, кто учился десять-двадцать лет назад, и требуют иного подхода. Он подчеркнул, что у молодого поколения изменилось восприятие дисциплины и обязанностей, что создает дополнительный психологический барьер для начинающих учителей и зачастую приводит к тому, что сотрудники покидают учебные заведения уже через два-три года работы.

По его мнению, для многих своевременная смена работы становится единственным способом избежать глубокой депрессии, а на фоне подобных сложностей престиж профессии учителя в глазах абитуриентов продолжает снижаться, уступая место более прибыльным специальностям: Ученики не помнят свои обязанности, и молодые учителя — особенно те, кто пришел после вуза и проработал два-три года, — с этим не справляются. Третья причина ухода — профессиональное выгорание: педагог осознает, что больше не выдерживает. Гаврилов напомнил о программе «Земский учитель» с крупными подъемными выплатами в зависимости от региона, но призвал опираться на статистику и проверить, действительно ли разовые миллионные выплаты удерживают педагогов в профессии надолго, и при этом подчеркнул, что педагогика должна оставаться призванием, а не только способом заработка, хотя финансовая поддержка государства крайне важна — ежегодные данные о зарплатах педагогов показывают, что разрыв между регионами и столицей остается существенным.

Ранее сообщалось, что на Севере России школы охотятся за математиками и русоведами.