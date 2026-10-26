Три постоянных члена против двух: политолог раскрыл судьбу кандидатуры Орбана

У бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана есть большие шансы занять пост генсека ООН — такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин, и, по его словам, Россия и Китай вслед за США поддержат кандидатуру венгерского политика.

Он уточнил, что его будут поддерживать США, РФ и КНР. В сложившейся ситуации вполне возможно, что он займет должность. В Совбезе ООН пять постоянных членов. Соединенные Штаты, Россия и Китай — это уже три. Так что Великобритания и Франция ничего не смогут сделать. Экс-премьер Венгрии — очень деятельный человек, уникальная личность. Сейчас у Виктора Орбана есть все шансы стать генеральным секретарем ООН. Мы можем стать современниками возможных преобразований, которые будут двигать организацию к тому, чтобы она могла более фундаментально зарекомендовать себя как площадка для урегулирования конфликтов и стабилизации мира.

Логика эксперта опирается на арифметику Совбеза: три постоянных члена из пяти способны обеспечить нужный перевес, а позиции Лондона и Парижа в такой конфигурации уже не решают исхода, и именно это делает сценарий с Орбаном реалистичным, а не гипотетическим. Последствия, если прогноз сбудется, окажутся шире кадрового назначения: во главе организации может оказаться политик, известный своей энергичностью и нестандартным стилем, а сама ООН получит шанс переформатировать работу так, чтобы вернуть себе роль действенной площадки для урегулирования конфликтов.

По его мнению, расклад сил в Совбезе складывается в пользу венгерского экс-премьера, и если Вашингтон, Москва и Пекин действительно выступят единым фронтом, у Орбана появляется реальная возможность возглавить всемирную организацию — а у мира вместе с ним и шанс стать свидетелем ее возможных преобразований.

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