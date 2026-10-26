Проктолог Тимофеева призвала отказаться от туалетной бумаги

Проктолог Юлия Тимофеева назвала веские причины отказаться от туалетной бумаги. Об этом она написала в своей соцсети.

По словам врача, главная проблема туалетной бумаги — трение. Если на коже есть микротрещинки, ее использование может усилить раздражение. Кроме того, в анатомические складки могут забиваться частицы бумаги, что приводит к натиранию и раздражению, особенно при занятиях спортом. Проктолог также заявила: в целом туалетная бумага не справляется с очищением от каловых масс.

Тимофеева порекомендовала заменить ее на душ. После похода в туалет — сразу подмывание прохладной водой. Если вы на работе или в гостях, влажная туалетная бумага станет компромиссом.

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