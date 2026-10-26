Миллион туристов за сезон: стало известно, почему Нижегородский кремль закроют для посетителей

Круговой маршрут по стене Нижегородского кремля официально закроется на зимний период с 5 ноября 2026 года. Об этом сообщает портал pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Министерство культуры.

Уходящий туристический сезон оказался для нижегородской крепости по-настоящему триумфальным: с апреля по октябрь летний кольцевой маршрут посетили более одного миллиона человек, что на 20% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. География гостей оказалась преимущественно внутрироссийской — особенно много туристов приехало из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Саранска и Екатеринбурга. Доля иностранных посетителей составила менее 1%, при этом чаще всего в кремле встречались путешественники из Китая, Индии и Беларуси.

Причина ежегодного зимнего закрытия вполне прозаична и кроется в физике материалов и безопасности. Боевой ход кремлевской стены протяженностью 2 113 метров проходит по сложному рельефу с серьезными перепадами высот. Каждая ступень здесь имеет высоту 40 см и вытесана из известняка — пористого камня, который легко впитывает влагу. При первых же заморозках ступени мгновенно покрываются толстой и практически невидимой ледяной коркой, превращаясь в опасный каток. Ходить по такому покрытию на высоте крепостных стен крайне рискованно.

Впрочем, полной изоляции памятника не планируется. Зимой гости смогут пройти по открытому участку стены от Дмитриевской до Часовой башни, а также посетить музейные экспозиции, расположенные внутри самих башен. Режим работы объектов останется прежним — ежедневно с 10:00 до 20:00.

Таким образом, рекордный наплыв туристов подтверждает статус кремля как главной точки притяжения региона, однако суровый волжский климат диктует свои правила. Безопасность посетителей остается абсолютным приоритетом, поэтому администрация вынуждена ежегодно жертвовать круговым проходом ради сохранения жизни и здоровья людей на скользких известняковых ступенях.

Ранее было названо число прокатившихся на фуникулере в Нижегородском кремле за летний сезон.