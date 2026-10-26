Почти сотня переломов: чаще всего жители Рязани обращались в травмпункт с ушибами и ранами

С 19 по 25 октября в амбулаторно-травматологическом центре БСМП в Рязани помощь оказали 537 пациентам, и чаще всего горожане обращались с ушибами и ранами. За неделю медики зарегистрировали 98 случаев переломов, 197 ушибов, 96 растяжений и 110 ран — таким образом, именно ушибы стали самой частой причиной обращения, а переломы и раны в сумме дали почти четыре десятка процентов всех визитов. Об этом сообщает издание 7info .

Последствия такой статистики вполне практичны: горожанам стоит помнить о распределении травмпунктов по районам, чтобы в случае необходимости не терять время на дорогу, а общая картина обращений говорит о том, что большинство зимних и осенних травм — ушибы и растяжения, которые чаще всего требуют не экстренной госпитализации, а своевременной амбулаторной помощи.

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