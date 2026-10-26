Портфолио сильнее резюме: эксперт рассказал, как бизнес выбирает специалистов с ИИ-навыками

По его словам, еще десять лет назад главным капиталом специалиста считалась строчка в дипломе и перечень освоенных программ, однако сегодня, на фоне взрывного роста спроса на работу с искусственным интеллектом и большими данными, этот подход безнадежно устарел. Бизнесу больше не интересны формальные признаки и количество сертификатов на стене — в условиях стремительно меняющихся технологий компании оценивают лишь одно: способен ли человек применить новый инструмент для решения конкретной, осязаемой задачи.

Шинкаренко подчеркивает, что владение нейросетью или софтом для анализа данных само по себе ничего не стоит, если специалист не понимает механику процесса. Куда важнее, способен ли он сам увидеть точку применения технологии, грамотно вписать ее в существующий рабочий процесс и критически оценить достоверность полученного машиной результата. Эта мысль задает совершенно новый вектор оценки кадров: на смену бессмысленному подсчету освоенных сервисов приходит умение превращать абстрактную технологию в конкретный бизнес-результат. Специалист, который просто нажимает кнопки, легко заменяется алгоритмом, а вот тот, кто понимает логику и может верифицировать итог, становится незаменимым. Одновременно с этим кардинально меняется и сам запрос на универсальность. Компании все чаще ищут людей, способных объединять экспертизу из разных сфер, стирая границы между строгими должностными инструкциями. Особенно ярко этот сдвиг виден во взаимодействии с фрилансерами и внештатными исполнителями. Бизнес привлекает такого специалиста не ради его красивого титула, а ради возможности оперативно закрыть дыру в процессах. Поэтому заказчику сегодня критически важно заранее понимать, какой именно результат он хочет получить и по каким жестким критериям будет его измерять.

В этой парадигме классическое портфолио тоже меняет свою природу. Оно больше не служит просто витриной красивых картинок или списком громких имен компаний. По словам Шинкаренко, оно дает возможность буквально проследить ход мысли профессионала: какую именно проблему он получил на входе, какую архитектуру решения выбрал, какие инструменты задействовал и к какому измеримому итогу пришел. Поэтому один удачный, детально расписанный кейс сегодня способен сказать о реальном профессионализме человека гораздо больше, чем пара десятков строчек в резюме о пройденных курсах. Для бизнеса это еще и прагматичный способ снизить финансовые и репутационные риски при выборе исполнителя, заранее увидев его логику в действии. При этом, как справедливо отмечает HR-эксперт, никакие новые алгоритмы не умаляют значимости базовых профессиональных и человеческих качеств. В конечном счете любой компании нужен сотрудник, который понимает не только «как» работает инструмент, но и «зачем» он нужен в данный конкретный момент. Поэтому организациям стоит оценивать компетенции исключительно по реальным задачам, а самим специалистам — перестать коллекционировать доступы к платным нейросетям и начать собирать доказательства того, что эти навыки помогают работать быстрее, качественнее или браться за задачи, которые раньше казались невыполнимыми.

По его мнению, последствия этого тектонического сдвига уже ощутимы для обеих сторон и меняют правила игры. Соискателям придется доказывать свою рыночную ценность не сухим списком прослушанных вебинаров, а реальными, измеримыми историями успеха, где четко видна их добавленная стоимость. Компаниям же предстоит научиться жестко формулировать задачи, ожидаемые метрики и критерии приемки результата еще до публикации вакансии, что неизбежно делает наем более осмысленным, а последующее сотрудничество — прозрачным и эффективным.

Ранее сообщалось, что ИИ-оценка соискателей может обернуться потерей талантов.