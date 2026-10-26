«Полезная лень»: психолог рассказала, как школьнику отдохнуть на каникулах

Началась неделя школьных каникул, и перед родителями встает вопрос, как организовать это время так, чтобы ребенок действительно отдохнул, а не просто сменил школьные уроки на бесконечные кружки или посиделки со смартфоном — детский и семейный психолог Наталья Наумова рассказала « Вечерней Москве », как провести осенние каникулы с пользой и успеть восстановиться.

Главная задача, по ее словам, — выспаться: многие дети сильно перегружены школой, домашними заданиями и секциями, поэтому первым делом нужно компенсировать недосып, а для этого ребенку важно спать около девяти часов, не сбивая биологические часы и просыпаясь примерно в то же время, что и в школу, — спать больше девяти часов тоже не стоит, чтобы не нарушить ритм, и главная цель здесь — набраться сил и укрепить здоровье.

Эксперт подчеркнула, что не менее важно оставить время на ничегонеделание: многие родители настолько заботливы, что стараются заполнить каждую минуту каникул мероприятиями, музеями и экскурсиями, однако для психики ребенка это может быть таким же стрессом, как и учеба, а возможность просто полежать, помечтать или самому придумать себе занятие развивает фантазию и умение слышать свои желания, и, конечно, стоит учитывать мнение самого ребенка — хочет он в музей или гулять во дворе, важно, чтобы выбор был его, тем более что чем младше ребенок, тем больше ему нужно двигаться: прогулки на свежем воздухе, футбол или игры на площадке важнее пассивного посещения выставок.

По ее мнению, отдельный вопрос — домашние задания: оставлять их на последний день каникул психолог считает худшим решением, поскольку это гарантирует, что ребенок выйдет на учебу уже уставшим и раздраженным, поэтому объем заданий нужно распределить равномерно, тратя на учебу не более 30–60 минут в день, а если у ребенка нет пробелов в знаниях и желания заниматься предметом углубленно, заставлять его учиться не стоит — для поддержания когнитивных функций вполне достаточно 30 минут чтения в день, что поможет мозгу оставаться в тонусе и при этом даст возможность полноценно отдохнуть.

Ранее она назвала пять ошибок родителей, из-за которых ребенок вырастает тревожным.