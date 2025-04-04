Грамотные трансферы и перестройка игры: как «Вашингтон» помог Овечкину приблизиться к рекорду

Александру Овечкину осталось забросить три шайбы, чтобы побить рекорд великого Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге. Весьма вероятно, что это случится до конца нынешнего сезона — «Вашингтону» осталось провести еще семь матчей. Такое стремительное развитие сюжета сложно было предсказать перед началом сезона.

В сезоне-2024/25 «Кэпиталз» предстояло решать две задачи, которые казались разновекторными, взаимоисключающими: помочь своему капитану и начать перестройку команды, в которой уже не было Никласа Бэкстрема, Ти Джея Оши, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова.

Менеджменту клуба, тренерскому штабу и самим хоккеистам удалось создать такую модель, в которой две задачи не конкурировали друг с другом, а суммировались. В итоге «Вашингтон» сенсационно лидирует в Восточной конференции и ведет борьбу за Президентский кубок, а Овечкин забросил 39 шайб в 59 матчах. Годом ранее на его счету был 31 гол в 79 играх.

Грамотные трансферы

Перед началом сезона менеджмент клуба провел масштабную закупку игроков: нападающие Пьер-Люк Дюбуа (контракт с кэпхитом $8,5 млн), Эндрю Манджипани ($5,8 млн), Брэндон Духейм ($1,85 млн), Тейлор Рэддиш ($1 млн), Якуб Врана ($775 000), защитники Мэтт Руа ($5,75 млн), Джейкоб Чикран ($4,6 млн) и вратарь Логан Томпсон ($767 667). По ходу сезона в команду вернули автора победного гола в Кубке Стэнли в 2019 году Ларса Эллера ($2,45 млн).

Фото: [ ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

Из этого масштабного списка лишь Дюбуа и Чикран могли претендовать на некоторую звездность, да и то с оговорками. Кроме того, оба игрока имели неоднозначную репутацию. Особенно это касается центрфорварда Дюбуа, который из-за неуживчивого (как считалось) характера со скандалом расставался с «Коламбусом» и «Виннипегом», а затем ничего не показал в «Лос-Анджелесе».

В «Вашингтоне» Дюбуа уже повторил свое личное достижение (63 очка за сезон) плюс дисциплинированно выполняет колоссальный объем черновой работы: пашет в обороне и тащит шайбу в зону соперника. «Качать права» в команде, где есть Овечкин, было бы странным.

Чикран забросил 20 шайб. Это второй показатель в лиге среди защитников, больше только у феноменального Кэйла Макара (29) из «Колорадо». В «Вашингтоне» решили, что Чикран достоин почти двукратного увеличения зарплаты, и подписали с ним восьмилетний контракт со среднегодовой зарплатой $9 млн.

Выдающийся сезон проводит вратарь Логан Томпсон, который стал первым номером команды и также заслужил новый контракт — $5,85 млн в год, на шесть лет.

Почти все остальные игроки также пришлись ко двору, за исключением Якуба Враны, но он и стоил небольших денег и приглашался явно не на лидерские роли, так что процент точных попаданий получился выдающимся.

Перестройка игры

Год назад «Вашингтон» в последний момент угодил в плей-офф, во многом благодаря стечению обстоятельств. Команда играла в подчеркнуто оборонительный хоккей и на многое не претендовала.

Фото: [ ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

Получив в свое распоряжение достаточное количество дельных бойцов, главный тренер команды Спенсер Карбери перестроил игру команды. Теперь «Вашингтон» мог давить на соперника мощью всех четырех звеньев.

В прошлом сезоне «Вашингтон» в среднем совершал 26,5 броска за игру и допускал в свои ворота 30,5 броска. Теперь соотношение перевернулось — 27,6 против 27,1.

При этом игра команды в меньшей степени стала зависеть от Овечкина. «Вашингтон» продолжал играть в своей новой манере, когда капитан выбыл из-за травмы. С Овечкина сняли ответственность за результат и переложили ее равномерно на всю команду. Восьмой номер «Кэпиталз» стал дополнительным козырем, надстройкой над командным базисом. Это позволяло Овечкину сохранять свежесть на протяжении всей игры и искать свой шанс.

Фактор Овечкина

Роль Овечкина в «Вашингтоне» по-прежнему очень велика, но она видоизменилась. Дружный хоккей, по принципу «один за всех и все за одного», требует полного единения команды. И за гармонию в раздевалке отвечает именно капитан «Кэпиталз».

Уже упомянутый Дюбуа рассказывал, как он был польщен и взволнован, когда Овечкин лично поздравил его с приходом в команду. О поддержке со стороны седовласого ветерана говорят все без исключения молодые игроки команды. 24-летний Алексей Протас, играя рядом с Овечкиным, выбил уже 66 очков — прежним рекордом было 29. Ровесник белоруса Коннор Макмайкл после 33 баллов в прошлом сезоне набрал уже 54.

Фото: [ ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

Почти в каждой игре можно видеть, как Карбери и Овечкин вдвоем склонились над планшетом. Главный тренер, который всего на несколько лет старше Александра, не стесняется советоваться со своим лидером.

Идеальная обстановка в раздевалке, грамотные решения тренерского штаба и менеджмента клуба привели к тому, что каждый игрок провел один из лучших сезонов в своей карьере и при этом внес важную лепту в командную игру, а Овечкин вот-вот побьет рекорд Гретцки.