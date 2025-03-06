Губерниев мощно наехал на ФЛГР и решил сам возглавить федерацию: он это серьезно?

Известный спортивный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в очередной раз жестко прошелся по Федерации лыжных гонок России и ее президенту Елене Вяльбе. Журналист даже заявил, что готов сам возглавить федерацию, чтобы «покончить с бардаком».

Во время спринтерской гонки на чемпионате России в Казани произошла стычка двух олимпийских чемпионов — Сергея Устюгова и Александра Большунова. Губерниев, комментировавший соревнования на «Матч ТВ», возмутился тем, что ему не была оперативно предоставлена информация о решении судейского жюри по поводу инцидента. Комментатор заявил, что всерьез рассчитывает избраться на пост президента ФЛГР и за день навести порядок в организации. Почти как президент США Дональд Трамп, который за сутки обещал покончить с войной на Украине.

«Актеры лыжного крепостного театра»

За федерацию (читай — Елену Вяльбе) заступился тренер сборной команды России Егор Сорин. Он объяснил, что судьи в Казани сработали очень четко, а Губерниев просто не знает установленной процедуры принятия решений.

«Меня поразил советник министра спорта РФ, который голословно, без понимания специфики принятия решений судей сегодня, обвиняет профессионалов своего дела и требует увольнений», — написал Сорин в телеграм-канале.

Эта реплика только подзадорила Губерниева, и он окончательно оказался в своей стихии.

«Актеры лыжного крепостного театра настолько тупые, что не понимают очевидных вещей!!! Спорт существует для зрителей (болельщиков)», — заявил комментатор.

Позже в интервью aif.ru Губерниев заявил, что вручит Елене Вяльбе букет алых роз и отправит ее в почетную отставку.

«Федерация лыж нуждается в свежей крови. Нужно создавать конкурентную среду. Я со своей командой одержу победу и в три дня наведу порядок», — сказал Губерниев, уже чуть увеличив сроки достижения полного благоденствия в федерации.

Также Губерниев обвинил Вяльбе в «токсичных высказываниях», которые затруднят возвращение российских лыж на международную арену.

Взвешенная позиция

Свое мнение по поводу конфликта высказала олимпийская чемпионка, известный спортивный журналист Елена Войцеховская. Она призвала не занимать чью-то сторону в противостоянии, а произошедшее назвала «следствием многолетней кулуарности вида спорта».

Фото: [ Федерация лыжных гонок России ]

«Механизм принятия решений давно известен и отлажен, система оповещения причастных — тоже. Доводить или нет эти решения до СМИ в каком-то особенном порядке — не думаю, что такой вопрос вообще стоял. Скорее допущу, что об этом просто никто не задумывался. В конце концов, это дело журналистов — добывать информацию. Да и добыть не проблема, когда знаешь, как система работает», — написала Войцеховская.

При этом она отметила, что от большей открытости лыжных гонок, от предоставления информации, которая не предусмотрена правилами, выиграли бы и спортсмены, и журналисты, и болельщики.

«Базарная баба» и «врунья»

Конфликт трехкратной олимпийской чемпионки, президента ФЛГР с 2010 года Елены Вяльбе и Дмитрия Губерниева длится уже много лет, и уже трудно отделить интересы дела, за которые по-своему ратуют оба участника противостояния, от личной неприязни.

Фото: [ Федерация лыжных гонок России ]

Еще лет семь назад Вяльбе категорически возразила против того, чтобы Губерниев делал программу на ТВ, аналогичную шоу «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

«Журналисты в любом случае найдут, что написать и показать. Главное, чтобы не лезли в их внутреннюю жизнь, чем грешит Дмитрий Губерниев. Кто с кем живет и у кого какие трусики — это лишнее и ненужное. Нами должны гордиться, а не грязное белье полоскать», — говорила Вяльбе.

Случались довольно длительные периоды затишья, когда казалось, что комментатор и президент ФЛГР примирились. Новое — и самое сильное — обострение случилось в 2022 году, когда ФЛГР отказала «Матч ТВ» в правах на трансляции гонок чемпионата и Кубка России. Губерниев пошутил, что Вяльбе важно, чтобы «о ее успехах никто не знал». Президент ФЛГР заявила, что комментатору нужен только хайп и обозвала его «базарной бабой». Губерниев отреагировал, что Вяльбе сама любит попиариться за его счет и назвал ее «госпожей вруньей»...

Эта песня повторяется уже много лет, но Губерниев, кажется, еще ни разу не вставлял в нее куплет о том, что готов занять пост Вяльбе. Если он всерьез выдвинет свою кандидатуру на этот пост, то ему обеспечена мощная медийная поддержка. Популярный журналист знает, как работать с этим ресурсом, а Вяльбе — нет. И неосторожными высказываниями не привыкшая сдерживаться прославленная лыжница может себе серьезно навредить. Вот только выбирает президента ФЛГР не «народ», а представители региональных федераций. И здесь Вяльбе обыграет Губерниева вчистую, если только не будет применен ресурс административный.