Хейт болельщиков и гнев начальства: Шалимова уволили из «Факела», обвинив в «антифутболе»

Первая лига громыхнула неожиданной тренерской отставкой. Один из фаворитов сезона воронежский «Факел» уволил Игоря Шалимова. Команда шла на третьем месте, отставая от лидирующего «Спартака» из Костромы всего на три очка.

Шалимов пробыл в Воронеже меньше года

Игорь Шалимов стал главным тренером «Факела» весной. Было очевидно, что это назначение под Первую лигу: сохранение места в РПЛ было бы чудом. Чуда не случилось, «Факел» занял последнее место и покинул высший дивизион.

В восьми матчах при Шалимове в РПЛ воронежцы четырежды сыграли вничью и четыре раза проиграли. При этом отмечалось, что новый тренер сумел наладить игру в обороне: восемь пропущенных мячей, в среднем по одному за матч. До Шалимова «Факел» пропустил в 22 играх 34 мяча.

В Первой лиге Воронеж начал очень бодро шесть побед кряду. Зато потом последовал провал по набору очков — всего шесть за следующие шесть матчей. У руководства клуба не выдержали нервы после нулевой ничьей с «Чайкой», которая занимает последнее место в чемпионате. При этом более получаса «Факел» играл в меньшинстве из-за удаления защитника Юрия Журавлева. Этот факт не стал смягчающим обстоятельством — в понедельник, 29 сентября, Шалимов был уволен.

Фото: [ ФК «Факел» ]

Обвинения в «антифутболе»

В Первой лиге Шалимов сохранил те же настройки, которые использовал в РПЛ, сделав акцент на обороне. В 12 матчах команда пропустила только семь мячей (лучший показатель в чемпионате), но и забила всего 10. «Факел» одержал семь побед в 12 матчах, из них шесть с вегетарианским счетом 1:0.

Футбол в Воронеже любят. И даже в Первой лиге местный десятитысячник набивается почти полностью — в среднем 9,3 тыс. зрителей за матч. Больше собирают только домашние матчи в Волгограде (18,9 тыс.) и Екатеринбурге 11,7 тыс.), но там и арены более вместительные. Далее серьезный отрыв, а на «Чайку», «Торпедо», «Родину» и «Нефтехимик» приходит чуть более тысячи болельщиков.

«Катеначчо» Шалимова местным болельщикам не пришлось по душе, и с трибун неслось «Позор!», а также менее приличные обвинения в «антифутболе».

Фото: [ ФК «Факел» ]

Специалист и сам, конечно, понимал, что с игрой его команды что-то не так. В сообщении пресс-службы «Факела» об увольнении Шалимова содержится стандартная формулировка «по обоюдному согласию», но уходить по своему желанию тренер явно не собирался. После оказавшегося судьбоносным матча с «Чайкой» Шалимов пространно рассуждал о том, как собирается изменить игру команды в атаке. В частности, он планировал отказаться от неработающей схемы с двумя нападающими и перейти на вариант с центрфорвардом и двумя вингерами. Но реализовать эти планы Шалимову уже не придется.

Фото: [ ФК «Факел» ]

Воронежский губернатор Александр Гусев регулярно посещает матчи «Факела» и, конечно же, наблюдал реакцию трибун на игру команды.

«Понятно и негодование болельщиков. Их критические выкрики с трибун вполне закономерны. Дело даже не в потере очков: воронежцы прекрасно разбираются в футболе и понимают, когда и почему нет игры. Планирую в ближайшей перспективе пригласить к себе генерального директора клуба Романа Асхабадзе и главного тренера Игоря Шалимова. Обсудим с ними старт команды в этом сезоне и необходимые меры для скорейшего изменения ситуации», — написал Гусев после игры с «Чайкой».

Асхабадзе свой пост в итоге пока сохранил, Шалимов остался без работы.

Новый старый тренер

По данным инсайдера Ивана Карпова, Александр Гусев уже согласовал назначение на пост главного тренера «Факела» Сергея Ташуева. Специалист уже работал с воронежским клубом в сезоне 2023/2024. Нынешний сезон Ташуев начинал в «Ахмате», но был уволен после трех поражений на старте РПЛ.

При этом большинство болельщиков «топило» за возвращение другого бывшего тренера «Факела» Олега Василенко, при котором команда получила прозвище «наглецы из Воронежа» и показывала страстный футбол.

Фото: [ ФК «Факел» ]

Для «Факела» ничего катастрофического не произошло. Турнирное положение совсем не критическое, у команды один из лучших составов в Первой лиге с обоймой футболистов, игравших в РПЛ. Вероятно, и Шалимов мог еще подремонтировать команду без существенных турнирных потерь, но теперь такой вариант переходит в область сослагательного.