«Спартак» и ЦСКА хотят перехватить 18-летнего таланта из «Зенита»
Legalbet: «Спартак» и ЦСКА интересуются хавбеком «Зенита» Кондаковым
Фото: [ФК «Зенит»]
Сразу два московских клуба, «Спартак» и ЦСКА, интересуются 18-летним хавбеком «Зенита» Даниилом Кондаковым, сообщает Legalbet.
По данным издания, сам футболист нацелен на продолжение карьеры в «Зените» и ведет с клубом переговоры о новом контракте.
В нынешнем сезоне Кондаков провел за «Зенит» 13 матчей во всех турнирах. Весной Сергей Семак стал активно привлекать молодого полузащитника к матчам за основу.
Кондаков не забил решающий пенальти в кубковом матче со «Спартаком», но исправился после своего следующего появления на поле. В непростом матче против махачкалинского «Динамо» в РПЛ футболист поучаствовал в единственном голе. После его красивого прорыва в штрафную и прострела Никита Глушков срезал мяч в свои ворота.