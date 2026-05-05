«Спартак» и ЦСКА хотят перехватить 18-летнего таланта из «Зенита»

По данным издания, сам футболист нацелен на продолжение карьеры в «Зените» и ведет с клубом переговоры о новом контракте.

В нынешнем сезоне Кондаков провел за «Зенит» 13 матчей во всех турнирах. Весной Сергей Семак стал активно привлекать молодого полузащитника к матчам за основу.

Кондаков не забил решающий пенальти в кубковом матче со «Спартаком», но исправился после своего следующего появления на поле. В непростом матче против махачкалинского «Динамо» в РПЛ футболист поучаствовал в единственном голе. После его красивого прорыва в штрафную и прострела Никита Глушков срезал мяч в свои ворота.