Представительница Подмосковья завоевала две золотые медали на Кубке мира по синхронному плаванию

Подмосковная спортсменка Валерия Плеханова завоевала две золотые медали на Кубке мира по синхронному плаванию, она выступила в составе российской сборной. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она представляет областной Центр олимпийских видов спорта, УОР №4 (Чехов). Ей удалось занять первое место в дисциплине «акробатическая группа» среди женщин. Кроме того, в женских соревнованиях в дисциплине «группа – произвольная программа» национальная команда России вновь оказалась лучшей. С

Российской команде удалось получить в общей сложности восемь медалей - три золотые, три серебряные и две бронзовые. Она заняла второе место в общекомандном зачете. Кубок мира прошел в городе Сиань (Китай).

