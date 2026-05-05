«Ужас, что творится»: жители Чебоксар рассказали подробности об атаке БПЛА 5 мая 2026

«Ужас, что творится. Ночью ракетная атака во ВНИИР. [Знакомый] водитель рядом живет, говорит, чуть с кровати не свалились. Ехали на работу через Садовый [район города], пассажиры видели БПЛА над деревьями пролетел через Базовый проезд в сторону МТВ (крупный торговый центр – прим. ред.). Потом «Бабах!» — и черный дым», — сообщили очевидцы.

По словам жителей, атака совершалась неоднократно.

«Потом еще налет был после 8.00 мск в районе МТВ и города Новочебоксарска», — добавили местные жители.

При этом жители Северо-Западного района города рассказали, что ночных взрывов не слышали и узнали о событиях уже ранним утром.

Воспитатель чебоксарского детского сада сообщила, что детей отвели в безопасные помещения без окон. Из группы численностью 25 детей в ДОУ родители сегодня привели только пятерых воспитанников.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая сразу несколько российских областей, включая Ленинградскую, Тульскую и Калужскую, подверглись массированному налету БПЛА.