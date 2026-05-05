В Химках на 70% достроили новый дом в «Новом Зеленограде»
Фото: [Ikon Development]
В городском округе Химки, рядом с Зеленоградом продолжается строительство 5 корпуса жилого комплекса комфорт-класса «Новый Зеленоград», Ikon Development достроил его почти на 70%. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В рамках первой очереди уже введено 10 домов общей жилой площадью более 119,7 тыс. кв. м. Новый дом площадью 16,7 тыс. кв. м возводят по монолитно-кирпичной технологии с одним подземным уровнем, где размещены кладовые помещения. В работах задействованы 110 человек и четыре единицы строительной техники.
В новом доме предусмотрены одно- и двухкомнатные квартиры с различными планировками, на территории появятся детские и спортивные площадки, велодорожки. Для автовладельцев предусмотрено 67 машино-мест.
В жилом комплексе уже заселены десять домов, на первых этажах открыто более 30 торговых точек и бытовых сервисов. Вблизи есть детский сад на 190 мест и частный детский сад Cosmo, открыта начальная школа на 100 учеников.
