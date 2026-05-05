В Раменском ввели в эксплуатацию второй дом в ЖК «Театральный»

В Раменском округе ввели в эксплуатацию второй дом в жилом комплексе «Театральный», соответствующее разрешение выдали G3 Group | Джи Три Групп. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В новостройке разместили квартиры разных форматов, включая двухуровневые решения с террасами. На территории есть муниципальный детский сад на 65 мест, на первом этаже — коммерческие помещения. Ключи от квартир начнут передавать летом 2026 года.

«Жилой комплекс „Театральный“ последовательно формируется как проект с выверенной архитектурой, приватной закрытой территорией и продуманной логистикой», — отметил акционер и генеральный директор G3 Group | Джи Три Групп Олег Гулеватый.

