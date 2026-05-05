Жители помогают наводить порядок: в Красногорске ведется работа по эвакуации брошенных и разукомплектованных авто

В подмосковном Красногорске в рамках месячника благоустройства продолжается активная работа по выявлению и ликвидации бесхозного автотранспорта. Сотрудники управления транспорта, связи и дорожной деятельности местной администрации регулярно осматривают парковочные зоны и общественные пространства.

Особую роль в этом процессе играют сами жители. Именно благодаря сигналам от населения удается оперативно находить и убирать разукомплектованные автомобили. За 2025 год, по данным администрации, с улиц округа вывезли уже более 105 таких машин.

Специалисты перечислили основные признаки, по которым можно опознать брошенное транспортное средство. Автомобиль долгое время стоит без движения на парковке или прямо на проезжей части. У него разбиты стекла, спущены или вовсе отсутствуют колеса, нет мотора, капота или фар. Кузов сильно поврежден и не подлежит восстановлению. На кузове и вокруг машины появляется растительность, на стеклах видны длительные следы от осадков и стойкие загрязнения, а также отсутствуют государственные регистрационные знаки.

Если жители Красногорска обнаружат во дворе или на улице автомобиль с такими признаками, они могут сообщить о находке в управление транспорта, связи и дорожной деятельности администрации городского округа. Сделать это можно по специально выделенному телефону: 8 (498) 568-21-78.