«Спартак» примет ЦСКА в матче Кубка России: почему матч так важен для обеих команд

6 мая «Спартак» на «Лукойл Арене» примет ЦСКА в матче финала Пути регионов Кубка России. Портал «Подмосковье» рассказывает, почему эта игра так важна для обоих московских клубов.

Значение игры

«Спартак» провалил первую половину сезона, ЦСКА — вторую. Команды еще сохраняют шансы на третье место: красно-белые — более осязаемые, армейцы — скорее, теоретические. Но и бронза вряд ли будет удовлетворительным результатом для столь амбициозных клубов, которые рассчитывали поучаствовать в чемпионской гонке.

Спасти сезон может только завоевание трофея, а именно Кубка России. До него всего два шага — личная встреча, а затем для победителя — суперфинал, в котором он сыграет с «Краснодаром» или «Динамо».

Кроме того, победа в дерби — уже сам по себе повод уйти на каникулы в приподнятом настроении.

Козыри ЦСКА

В понедельник, 4 мая, ЦСКА договорился о расторжении контракта с главным тренером Фабио Челестини. Генеральный директор клуба Роман Бабаев не скрывал, что момент для трудного решения был выбран неслучайно: необходимо было перед игрой со «Спартаком» эмоционально перезарядить команду.

Весной ЦСКА под руководством швейцарца был предсказуем в атаке и уязвим в обороне. Армейцев просчитывали даже далеко не топовые соперники. Временно исполняющим обязанности назначен Дмитрий Игдисамов — 39-летний специалист давно работает в структуре клуба, но широкой публике особо не известен. Поэтому ЦСКА может рассчитывать на эффект неожиданности.

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо успел показать себя умным тактиком. Красно-белые, в частности, хорошо подготовились к матчам с «Зенитом» и «Краснодаром». Потому что понимали, чего ждать от соперника.

А вот чего ждать от ЦСКА с новым тренером? Закроются ли армейцы в обороне? Как реорганизуют атаку? Невозможно угадать ни тактику команды, ни стартовый состав, а изменения в нем, скорее всего, случатся. Например, Игдисамов может сделать атаку более созидательной за счет Матеуса Алвеса, которого в последних матчах Челестини не жаловал.

Козыри «Спартака»

«Спартак», тем не менее, остается фаворитом в матче. Красно-белые проводят обнадеживающую весну: с шестого места в чемпионате переместились на четвертое, выбили из Кубка «Зенит».

В 28-м туре «Спартак» допустил неожиданную осечку: при полном преимуществе уступил «Крыльям Советов» (1:2). А так, мог бы уже быть на третьем месте.

Красно-белые показывают зрелищный футбол: высокая интенсивность, шикарные комбинации. В превосходной форме находится лидер команды Эсекьель Барко, переживает молодость капитан Роман Зобнин. И в целом атакующая обойма у «Спартака» явно мощнее, чем у армейцев. Еще бы не получать нелепые пенальти и не пропускать «случайные» голы.