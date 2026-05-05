В Московской области сделали прогноз пожарной опасности в лесах

Во вторник, 5 мая, на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, аналогичный прогноз сохранится и в среду, 6 мая. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Температура воздуха днем в этот период составит +19-26 градусов, ночью — +12-16. Синоптики обещают переменную облачность, возможны локальные кратковременные дожди, грозы и усиление ветра.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

