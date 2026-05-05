Сирены в ночи и голос диктора: Татарстан пережил режим ракетной опасности 5 мая

По информации издания, сигнал тревоги прозвучал примерно в 0:20. Уже через 12 минут, в 0:32, в столице региона — городе Казани — во всех районах включили системы громкого оповещения. Сирены, которые, по заявлениям местных жителей, напугали их, ранее использовались только в случае возникновения реальной угрозы ракетной атаки.

По данным издания, следом за звуковым предупреждением включилась запись с голосом диктора. Местным жителям рекомендовали взять с собой документы и запас продуктов, предупредить соседей и проследовать в ближайшие укрытия. По сообщениям очевидцев, подобные сигналы звучали не только в Казани, но и в других городах республики.

По данным издания, практически одновременно с этим Росавиация ввела временные ограничения на вылет и прием воздушных судов в международных аэропортах Казани и Нижнекамска. Как уточняется, эти меры коснулись и ряда других городов РФ.

