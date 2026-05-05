«Жить обычной жизнью»: как себя вести при беспилотной опасности

Правительство Челябинской области опубликовало инструкцию, как правильно вести себя при активации режима «Беспилотная опасность», сообщил kursdela.biz. Во вторник, 5 мая, в регионе снова объявили режим опасности.

В региональном правительстве россиянам рекомендуют оценить окружающую обстановку. Важно при этом проявлять бдительность и сохранять адекватность. В случае обнаружения подозрительного предмета жителям региона рекомендовано обращаться в экстренные службы по номеру 112.

«Сохраняйте спокойствие и продолжайте жить обычной жизнью», — отмечено в сообщении.

По информации издания, на территории Челябинской области вновь введен режим беспилотной опасности. Об этом в утренние часы вторника, 5 мая, сообщило региональное правительство. Информация об угрозе появилась в 10:43 по местному времени.

По данным издания, уже через минуту, в 10:44, Росавиация проинформировала о введении временных ограничений на прием и выпуск всех воздушных судов в международном аэропорту Челябинска. Таким образом, столица Южного Урала присоединилась к числу российских городов, где в настоящее время действуют подобные меры безопасности.

