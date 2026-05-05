Сновидения могут возникать не только в момент отдыха организма, но и в состоянии бодрствования — особенно в момент, когда человек только начинает засыпать, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале Cell Reports. Ученые выяснили, что яркие и странные образы появляются на границе между реальностью и сном чаще, чем принято думать.

Ученые из исследовательского центра Парижского института мозга наблюдали за 92 участниками, привыкшими дремать днем. Их будили в разные моменты и просили описать, что происходило в сознании за последние 10 секунд. Активность мозга при этом фиксировали с помощью ЭЭГ.

Оказалось, что между бодрствованием и сном есть не два, а как минимум четыре состояния: мимолетное, настороженное, причудливое и произвольное. Они зависели не столько от того, спит человек или нет, сколько от конкретных паттернов работы мозга.

«Содержание наших мыслей находит отражение как в бодрствовании, так и во сне. Таким образом, мы круглосуточно обрабатываем полученную нами информацию, которая по тем или иным причинам особенно запомнилась мозгу», — объяснил автор исследования Николя Дека.

К примеру, одна участница, оставаясь бодрствующей, видела муравьев на теле на фоне кроссвордов. Другой, уже спя, мысленно планировал следующий день. Ученые считают, что такие эпизоды помогают понять, как обычные мысли превращаются в сновидения.