Подмосковные дзюдоисты завоевали семь наград на Кубке Европы

Подмосковные спортсмены завоевали семь медалей на Кубке Европы по дзюдо среди спортсменов до 18 лет. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, золотые награды в своих весовых категориях получили Алина Гаданова (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по единоборствам, Химки), Даниял Идармачев (областной Центр олимпийских видов спорта, Фрязино) и Артем Никулин (областной Центр олимпийских видов спорта, Фрязино). Анастасия Романович (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по единоборствам, Химки) оказалась серебряным призером.

Илья Бушуев (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по единоборствам, Химки), Дарья Еременко (СШОР по единоборствам, Королев) и Хаитбек Джураев (областной Центр олимпийских видов спорта, Фрязино) стали обладателями бронзовой медали.

В общей сложности российская сборная получила 40 наград, в результате она возглавила общекомандный зачет соревнований. Они прошли в Тбилиси (Грузия). В турнире принимали участие более 362 дзюдоиста из 17 стран.

