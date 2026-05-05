Бездна на трассе в Кузбассе отступает: рабочие засыпали гигантскую дыру 12 тоннами асфальта

Участок дороги, на котором россиянка кричала и звала на помощь высшие силы, специалисты ГКУ «Дирекция автодорог Кузбасса» засыпали 12 тоннами измельченного асфальта, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на учреждение.

По информации издания, специалисты разровняли покрытие, чтобы обеспечить проезд транспорта. Теперь легковые автомобили и машины экстренных служб, в том числе кареты «скорой помощи», могут с большой осторожностью преодолевать опасный участок, который еще совсем недавно наводил страх на автомобилистов.

По данным издания, в целях всеобщей безопасности и для сохранения целостности свежей насыпи тяжелым грузовым машинам путь по-прежнему закрыт. Для пассажиров общественного транспорта разработали специальную схему движения. На подходах к месту восстановительных работ установлены десятки ярких предупреждающих знаков и навигационных указателей.

«Ремонт продолжается без остановок», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, яма, глубина которой — ориентировочно пять метров, появилась вследствие паводков.

