Хет-трик Бучневича, дубль Капризова и сухарь Бобровского: русский день в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в ночь на 25 апреля прошли четыре матча плей-офф. В трех из них россияне стали главными действующими лицами.

Бенефис Бучневича

«Сент-Луис Блюз» принимали «Виннипег Джетс» после двух поражений в гостях. Воплощением решительности хозяев стала игра Павла Бучневича. Российский нападающий оформил дубль, забросив шайбы на первой и четвертой минутах. В конце периода Бучневич помог отличиться Кэму Фаулеру, и «Блюз» повели с комфортным преимуществом в три шайбы.

Второй период прошел без голов, а в начале третьего «Виннипег» одну шайбу отыграл. Но не прошло и минуты, как Бучневич отличился в третий раз.

«Блюзмены» продолжили играть вдохновенно и довели матч до разгромной победы — 7:2. Российской шайбой в составе «Сент-Луиса» отметился еще и Алексей Торопченко. А Владислав Наместников из «Виннипега» записал в протокол только 12 минут штрафа: две минуты за грубость и еще 10 — за недисциплинированное поведение.

Отдохнувший Капризов

Фото: [ ХК «Миннесота Уайлд» ]

«Миннесота Уайлд» второй раз подряд обыграли «Вегас Голден Найтс» с одинаковым счетом 5:2 и вышли вперед в серии 2-1. Первой звездой матча был признан Кирилл Капризов.

Россиянин пропустил большую часть регулярного сезона из-за травмы, зато к плей-офф подошел отдохнувшим. Капризов открыл счет в большинстве, причем все сделал сам. Нападающий проехал за воротами, описал дугу до синей линии и точно бросил.

Вторую шайбу Капризов забросил за секунду до конца второго периода, сделав счет 4:1. Он вновь отличился в большинстве — отвоевал место на пятаке и переправил шайбу в пустой угол.

Первое очков в плей-офф набрал нападающий «Миннесоты» Яков Тренин, ассистировав на вторую шайбу Марко Росси.

Капризов вышел на первое место в списке лучших бомбардиров плей-офф, на его счету 7 (4+3) очков. Также по семь результативных баллов у Адриана Кемпе из «Лос-Анджелеса» и Кэма Фулера из «Сент-Луиса».

Бобровский останавливает Кучерова

Фото: [ ХК «Флорида Пантерз» ]

«Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграли второй матч на своей площадке «Флорида Пантерз». Нервный и упорный матч завершился победой гостей со счетом 2:0, а первой звездой матча был признан голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.

Герой минувшего Кубка Стэнли и в этом постсезоне играет великолепно. Бобровский отразил все 19 бросков, среди которых было несколько очень опасных. В частности, голкипер остановил выход один на один Брейдена Поинта.

«Флорида» повела в серии 2-0. Действующим обладателям Кубка Стэнли пока удается перекрывать кислород главной звезде «Тампы» Никите Кучерову. В частности, в большинстве с ним практически персонально играет цепкий Еету Луостаринен. Пока на счету Кучерова лишь одно очко в двух матчах.

В четвертом матче игрового дня «Торонто Мейпл Лифс» вырвали победу в овертайме у «Оттава Сенаторз» со счетом 3:2 и повели в серии 3-0.