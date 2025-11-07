Худший клуб КХЛ затеял революцию: получится ли из «Сочи» русская «Флорида»

«Сочи» часто сравнивают с клубом НХЛ «Флорида Пантерз». Общее действительно есть: обе команды из регионов с субтропическим климатом, где приятно расслабляться на пляжах, обе команды достаточно молодые. «Флорида» дебютировала в НХЛ в 1993 году; если не брать сезон 1995/96, когда «Пантеры» залетели в финал Кубка Стэнли, у команды долгое время не было успехов. ХК «Сочи» возник после Олимпиады 2014 года и пока особенными успехами похвастаться не может.

«Флорида» стадию становления уже прошла, сыграв в трех финалах подряд и забрав два последних Кубка Стэнли. «Сочи» пока может только равняться на этот результат.

Тренер-дебютант

Фото: [ ХК «Сочи» ]

После девяти поражений подряд руководство «Сочи» пошло на смену главного тренера. Вместо самого возрастного представителя тренерского цеха в КХЛ 75-летнего Владимира Крикунова пришел самый молодой — 46-летний Дмитрий Михайлов, начинавший сезон в качестве помощника Крикунова.

Крикунов остался в клубе должности тренера-консультанта с сохранением зарплаты.

Михайлов заявил, что его главная задача — вернуть игрокам уверенность в собственных силах. Специалист уверен, что многого можно добиться без серьезных изменений в составе — за счет правильной атмосферы в команде и строгой дисциплины на льду.

«Команда — это живой организм, возможны изменения, общаемся с менеджментом, чтобы состав был сбалансированный. Целей и задач что-то в нем поменять или привезти кого-то из игроков у нас нет. Работаем с теми ребятами, которых мы видим сейчас, но, если что-то будет необходимо, руководство будет работать над этим. На сегодняшний день довольны теми хоккеистами, которые есть в команде», — сказал Михайлов в интервью «Матч ТВ».

После первых матчей под его руководством Михайлов утверждал, что игроки поняли детали организации игры. И еще раз повторил: «Сочи» не ставит задачу привезти громкие имена, и за счет них выйти в плей-офф. А именно попадание плей-офф объявлено задачей ХК «Сочи» на сезон.

Звезда с неоднозначной репутацией

И все же одно громкое приобретение южане совершили — двухлетний контракт с «Сочи» подписал 28-летний голкипер Илья Самсонов, который провел шесть сезонов в НХЛ, выступая за «Вашингтон», «Торонто» и «Вегас».

Самсонов провел 200 матчей с показателем надежности 2,78 шайбы за игру и 90,2% отраженных бросков. Игра голкипера в НХЛ оставила неоднозначное впечатление. Самсонову не хватило главного, что требуется от вратарей, — стабильности. При несомненном таланте голкипере чередовал яркие матчи с откровенно слабыми.

У Самсонова был очень приличный сезон 2022/23 в «Торонто Мейпл Лифс», когда он стал основным вратарем команды-контендера с отличными показателями — 2,33 шайбы за игры и 91,9% бросков, но плей-офф получился очень средним. В минувшем сезоне Самсонов был бэкапом в «Вегас Голден Найтс» (29 матчей, 2,82 шайбы, 89,1%). Новый контракт россиянину не предложили. По словам самого Самсонова, главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди ему не доверял.

Фото: [ ХК «Сочи» ]

До отъезда в НХЛ Самсонов выступал за магнитогорский «Металлург», права на него принадлежали уральцам, но они их обменяли в «Сочи». Главный тренер Андрей Разин с грубоватым юмором заявил, что в «Металлурге» решили разделить друзей Самсонова и Евгения Кузнецова, чтобы «они вместе не зависали».

«Вы вчера не видели? Он после второго периода еле доехал. А мне как тренеру зачем рисковать? Не дай бог он сдохнет прям на игре, скажут, что я его перетренировал. Пусть лучше в «Сочи» тренируется. Это все, конечно, шутки», — сказал Разин о дебюте Самсонова за «Сочи».

Михайлов, действительно, заменил Самсонова после двух периодов матча со «Спартаком» при счете 3:1 (игра завершилась победой южан 5:2). Вратарь проводил свой первый матч после тяжелой дороги из Северной Америки и признавался, что сильно устал.

О том, что у Самсонова были проблемы с дисциплиной по ходу карьеры, откровенно говорил и известный в прошлом нападающий, хоккейный эксперт Андрей Николишин.

Первые результаты

С новым тренером и звездным вратарем ХК «Сочи» провел три матча. Дважды сыграли со «Спартаком» (5:2, 0:1 ОТ) и «Северсталью» (4:5 ОТ). Четыре очка в трех матчах — очень неплохой результат для команды, идущей на последнем месте.

Не может быть претензий и к Самсонову — в каждом и трех матчей он отражал не менее 30 бросков. Прямо сейчас его показатели — 2,58 шайбы за игру и 93,1% отраженных бросков.

Фото: [ ХК «Сочи» ]

С одним из лидеров Западной конференции «Северсталью» «Сочи» вели в счете 3:2 и 4:3, но позволили в самой концовке сравнять счет, а затем проиграли в овертайме.