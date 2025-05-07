«Интер» вышиб «Барсу» из Лиги чемпионов: хроника безумия

В Лиге чемпионов определился первый финалист. «Интер» в экстратайме обыграл «Барселону» со счетом 4:3. Всего в двух матчах команды забили 13 мячей, у миланцев на один гол больше.

После первого матча в Барселоне (3:3) казалось, что такой голевой феерии больше ожидать не стоит, но игра на «Сан-Сиро» превзошла ожидания.

Как это было

«Интер» предсказуемо сделал ставку на контратакующую игру, и в первом тайме она полностью себя оправдала. Уже в дебюте матча Дензел Думфрис оказался в ударной позиции, но не смог распорядиться мячом в штрафной.

На 21-й минуте Думфрис и Лаутаро Мартинес выскочили вдвоем на одного защитника после ошибки «Барсы» в центре поля. На этот раз голландец знал, что делать с мячом: покатил его под удар аргентинскому форварду.

В конце тайма сработала еще одна «контра» «Интера». Мартинес ворвался в штрафную и был сбит. После консультации с VAR арбитр указал на точку, и Хакан Чалханоглу четко реализовал пенальти.

С начала второго тайма «Барселона» осадила ворота соперника. На 54-й минуте массированная атака завершилась красивым ударом с лета Эрика Гарсии. Уже на 60-й счет сравнялся: Дани Ольмо в падении головой замкнул вертикальную передачу в штрафную от Жерара Мартина.

На 87-й минуте «Барса» вышла вперед: Рафинья повторным ударом отправил мяч впритирку со штангой. Вскоре Ламин Ямаль мог поставить точку в матче, но мяч после его удара приняла на себя штанга. А в следующей атаке «Интер» сравнял счет: Думфрис прострелил в штрафную, а первым в эту контратаку прибежал центральный защитник Франческо Ачерби.

Фото: [ ФК «Интер» ]

Были назначены экстратаймы. На 99-й минуте Давиде Фраттези завершил комбинацию «Интера», и этот гол вывел миланцев в финал Лиги чемпионов.

Летающий швейцарец

Несмотря на семь забитых мячей, приз лучшего игрока матча достался швейцарскому голкиперу «Интера» Яну Зоммеру, доказавшему, что человек может летать.

Особенно эффектным был его сэйв после удара Эрика Гарсии. Испанский защитник уже был готов отпраздновать дубль, направляя мяч в пустой угол ворот, но Зоммер в невероятном полете спас команду от неминуемого гола.

Фото: [ ФК «Интер» ]

Швейцарец не позволил отличиться юной звезде «Барсы» Ямалю, выиграв у него четыре дуэли, причем два удара были очень непростыми для вратаря.

«Я очень счастлив, команда сделала нечто невероятное. Невероятный матч. Сэйв после удара Ямаля был особенным — он очень силен, и я рад, что мяч не залетел в ворота. То, что мы сделали — с Ачерби, который пошел играть в нападении… Сегодня многие команды сдались бы после 2:3. А мы верили до конца — это все невероятно», — сказал после матча Зоммер.

«Наши сердца преодолели все преграды»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после матча произнес немало патетических фраз.

«Мы хорошо представляли план на игру, но без самопожертвования и взаимопомощи мы бы его не выполнили. У нас были кое-какие проблемы, но наши сердца преодолели все преграды. Славные ребята, они заслужили финал», — сказал Индзаги.

Фото: [ ФК «Интер» ]

В составе «Барселоны» тренер «Интера», помимо невероятного Ямаля, выделил Френки де Йонга, собиравшего каждый отскок.

Ханс-Дитер Флик заявил, что он разочарован результатом, но не игрой. Главный тренер «Барселоны» не упустил случая упрекнуть арбитра Шимона Марчиняка, заявив, что каждая спорная ситуация решалась в пользу соперника.

Если Флик имеет в виду назначенный пенальти в ворота «Барсы» и неназначенный в ворота «Интера», то он не прав. После дополнительных просмотров все было очевидно. Защитник «Барсы» вначале попал в ногу Мартинесу, а уже затем в мяч. В случае с фолом против Ямаля нарушение было за несколько сантиметров до штрафной, что также четко было видно после повтора.

«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов во второй раз за три года — в 2023-м миланцы уступили клубу «Манчестер Сити». Всего же финал в Мюнхене станет для «Интера» седьмым в истории. Трижды итальянский клуб побеждал, трижды проигрывал. Соперник «Интера» определится в противостоянии ПСЖ и «Арсенала». В первом матче сильнее были парижане (1:0).