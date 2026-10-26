В Бразилии подвели итоги президентских выборов: победил Лула да Силва

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил во втором туре выборов и сохранит свой пост. После обработки 97,69% избирательных протоколов он получил 51,74% голосов, тогда как его соперник Флавиу Болсонару набрал 48,26%. Результат признали математически необратимым, сообщают данные Высшего избирательного суда страны. Об этом пишет ТАСС .

Луис Инасиу Лула да Силва одержал победу во втором туре президентских выборов в Бразилии. По данным Высшего избирательного суда, после подсчета 97,69% протоколов действующий глава государства получил 51,74% голосов. Его соперник, сенатор от правой оппозиции Флавиу Болсонару, набрал 48,26%. Отставание стало непреодолимым, поэтому результаты голосования признали математически определенными.

Лула да Силва вошел в историю современной Бразилии как первый политик, которому удалось выиграть президентские выборы после того, как в первом туре он уступал сопернику. Его вступление в должность запланировано на 1 января 2027 года.

Во втором туре проголосовали более 127,8 миллиона человек. Явка составила 80,79%, при этом 19,21% зарегистрированных избирателей не пришли на участки. В абсолютных цифрах от голосования воздержались около 30,4 миллиона граждан.

Еще 1,12% бюллетеней оказались пустыми — это примерно 1,43 миллиона голосов. Недействительными признали 2,12% бюллетеней, или около 2,71 миллиона.

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