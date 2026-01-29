Исторический гол вратаря, «Реал» и ПСЖ мимо первой восьмерки, Головин и Хайкин — в плей-офф: обзор Лиги чемпионов

В ночь на 29 января прошел заключительный, восьмой, тур общего этапа Лиги чемпионов. Одновременно было сыграно сразу 18 матчей, определились все 24 участника плей-офф, включая восемь команд, которые вышли сразу в 1/8 финала.

В первой восьмерке оказалось сразу пять английских клубов: «Арсенал». «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Сити», также места в 1/8 финала забронировали «Бавария», «Барселона» и «Спортинг».

С 1/16 финала плей-офф начнут «Реал», «Интер», ПСЖ, «Ньюкасл», «Ювентус», «Атлетико», «Аталанта», «Байер», «Боруссия», «Олимпиакос», «Брюгге», «Галатасарай», «Монако», «Карабах», «Буде/Глимт» и «Бенфика».

Моуринью выкарабкался благодаря голу вратаря

Фото: [ УЕФА ]

Самым удивительным оказалось спасение «Бенфики» Жозе Моуринью. Португальский клуб обыграл «Реал» со счетом 4:2, а путевку ему принес гол на восьмой компенсированной минуте от вратаря Анатолия Трубина. Он позволил «Бенфике» обойти по разнице мячей «Марсель», который безвольно слил свой матч «Брюгге» (0:3), и вскочить на последнее место в плей-офф.

«Помню, как выигрывал и проигрывал на последней минуте. Такое случалось со мной несколько раз. Но сегодня мы выигрывали, однако этого было мало. В таких ситуациях может показаться, что победы достаточно, но на самом деле нет. Надо было что-то менять и рисковать», — сказал Моуринью.

Жеребьевка 1/16 финала пройдет 31 января, и было бы забавно, если бы она вновь свела «Реал» и «Бенфику» — вероятность этого существует.

«Арсенал» без потерь

Фото: [ УЕФА ]

Единственным клубом, завершим общий этап без потерь, стал лондонский «Арсенал». Уже обеспечив себе место в 1/8 финала, «канониры» обыграли в последнем туре «Кайрат» (3:2).

На втором месте общий этап завершила «Бавария», которая проиграла лишь однажды, как раз «Арсеналу» (1:3). В заключительном туре мюнхенцы обыграли голландский ПСВ (2:1), лишив его места в плей-офф. Второй голландский клуб в Лиге чемпионов, «Аякс», испытывает в настоящее время проблемы и турнир провалил. В заключительном туре у него еще оставались шансы пройти дальше, но «Аякс» дома проиграл «Олимпиакосу» (1:2), которому, в свою очередь, победа открыла дорогу в плей-офф.

Головин и Хайкин еще в деле

«Монако» российского полузащитника Александра Головина протиснулся в плей-офф, добыв спасительное очко в матче с «Ювентусом» (0:0).

Фото: [ УЕФА ]

«Буде/Глимт» Никиты Хайкина вырвался в плей-офф, одержав две победы над грандами подряд. В предпоследнем туре норвежцы обыграли «Манчестер Сити» (3:1), а в последнем вырвали волевую победу у «Атлетико» (2:1).

К числу сенсаций можно отнести выход в плей-офф «Карабаха». Азербайджанский клуб в последнем туре сгорел «Ливерпулю» (0:6), но 10 очков, добытых по ходу турнира, оказалось достаточно. Главные сенсации со знаком минус — невыход в плей-офф «Наполи» (проиграли в последнем туре «Челси» — 2:3) и полный провал «Вильярреала» (всего одно очко в восьми матчах).