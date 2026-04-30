В Лотошинском округе задержаны браконьеры, незаконно добывшие самку лося

26 апреля в Лотошинском муниципальном округе правоохранительные органы задержали подозреваемых в браконьерстве. Операцию провели сотрудники Управления государственного охотничьего контроля Комитета лесного хозяйства Московской области совместно с оперативниками ОМВД России «Лотошинский».

По данным ведомства, злоумышленники незаконно добыли самку лося. Преступники не успели вывезти тушу с места происшествия — это помогло оперативно установить обстоятельства случившегося. Выяснилось, что браконьеры использовали огнестрельное оружие и транспортные средства для охоты, что существенно усугубляет тяжесть нарушения.

В ходе оперативно‐розыскных мероприятий личности подозреваемых были установлены. В отношении нарушителей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Предварительная оценка ущерба, нанесенного охотничьим ресурсам, составила 400 тыс. рублей.

Комитет лесного хозяйства Московской области подчеркивает, что подобные случаи браконьерства наносят серьезный ущерб экосистеме региона. Лоси — важная часть местной фауны, играющая значимую роль в поддержании природного баланса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для лесничеств региона закупят более 120 единиц спецтехники.