Поликлинику в одинцовском ЖК «Заречье Парк» достроили – скоро открытие

В жилом квартале «Заречье Парк» Одинцовского городского округа завершилось строительство взрослой поликлиники на 300 посещений в смену. Четырехэтажное здание площадью более 13 тыс. кв. м полностью готово — следующий этап предусматривает ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Новое медицинское учреждение значительно улучшит доступность медицинской помощи для жителей Заречья: теперь получить консультацию врача можно будет рядом с домом. В поликлинике будут вести прием терапевты и профильные специалисты по 10 направлениям.

Инфраструктура медучреждения продумана для комплексного обслуживания пациентов. В составе поликлиники откроются диагностическое отделение, стоматологический кабинет, процедурные, помещение для неотложной помощи, аптечный киоск.

Особое внимание уделено восстановительному лечению и физиотерапии. Для пациентов оборудуют специализированные кабинеты теплолечения, электро‐ и светолечения, ультравысокочастотной терапии. Благодаря этому жители смогут проходить часть обследований и реабилитационных процедур рядом с домом, не тратя время на поездки в другие медицинские центры.

Территория вокруг поликлиники благоустроена с учетом комфорта и доступности для всех категорий граждан. Здесь оборудовано 27 парковочных мест, в том числе 3 специально отведенных места для пациентов на креслах‐колясках.

