Родительские собрания и педагогические форумы на тему безопасности детей в цифровой среде прошли в Подмосковье. Об итогах мероприятий рассказали в Министерстве образования Московской области.

Встречи прошли в 51 округе Подмосковья. В общей сложности в них приняли участие свыше 100 тыс. человек — родители, педагоги, эксперты, правоохранители, представители «Движения Первых».

В рамках мероприятий обсудили профилактику интернет-мошенничества, цифровую грамотность, правила безопасного поведения детей в сети, взаимодействие школы и семьи для противодействия цифровым угрозам.

