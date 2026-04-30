Егор Бероев с молодой женой вышел в свет на премьере фильма «Кукла» в России

30 апреля в российский прокат выходит фильм «Кукла» — режиссерский дебют актера Егора Бероева. Премьера состоялась в московском кинотеатре «Иллюзион», где собрались зрители и журналисты, чтобы увидеть не только новую работу артиста, но и его новую семью, сообщает Teleprogramma.org.

Напомним, главную роль в картине исполнила 21-летняя балерина Анна Панкратова, которая еще в феврале стала женой Бероева. И на премьере они впервые появились вместе как муж и жена, подтвердив свой статус.

Сам Егор признался, что на главную роль он пересмотрел 250 кандидаток, но решил искать не среди профессиональных актрис, а среди балерин. В одной из школ классического танца он увидел Анну и сразу понял: она подходит.

Пробы подтвердили ее актерские способности и драматический талант.

«Я благодарю свою жену за ее талант, профессионализм и поддержку», — сказал Бероев со сцены, впервые официально назвав Анну своей женой публично.

Сюжет фильма «Кукла» пронзителен и трагичен: 18-летняя Надя из Ростовской области случайно становится причиной смерти молодого человека. Ее приговаривают к шести годам колонии, где она рожает дочь. Выйдя на свободу, героиня пытается найти ребенка, которого, вероятно, удочерили.

Критики отмечают, что фильм получился камерным, но очень эмоциональным. А сам актер признается, что история Нади — это история о материнстве, надежде и вере в чудо.

Ранее актриса Ксения Алферова рассказала о новой жизни после развода с Егором Бероевым.