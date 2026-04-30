Взрывное потепление на майских: температура в Подмосковье за три дня поднимется до +20°

Резкое потепление до +20 градусов и выше ждет жителей Москвы и Подмосковья к концу длинных майских выходных: после ночных заморозков в начале месяца воздух прогреется почти до летних значений. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, 1 мая погода еще напомнит о недавней зиме. В ночь на пятницу в Москве ожидается от -1 до +1 градуса, по области местами до -4. Днем будет облачно с прояснениями, в столице до +7…+9, по области +5…+10 градусов, во второй половине дня местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный и западный, до 5–10 м/с, что будет усиливать ощущение прохлады.

«2 мая начнется резкий разворот к теплу. Ночью уже без заморозков: в Москве +1…+3, по Подмосковью от -2 до +3 градусов, без осадков. Днем при переменной облачности температура повысится до +13…+15 в столице и до +15 по области, осадки маловероятны. Ветер юго-западный, 5–10 м/с», — отметил Ильин.

Наиболее теплым из выходных, по словам метеоролога, станет воскресенье, 3 мая. Ночью в Москве +6…+8, по области +3…+8 градусов, днем — по-настоящему майское тепло: в столице +18…+20, местами по области до +21 градуса, без осадков, при южном ветре 6–11 м/с.

По словам Ильина, именно 3 мая можно рассчитывать на комфортную погоду для прогулок, поездок за город и первых пикников.

При этом теплая, но уже более переменчивая погода сохранится и после длинных выходных. 4 мая ночью ожидается +4…+9 градусов, днем +16…+21, местами небольшой дождь, при юго-западном ветре 3–8 м/с. 5 мая характер погоды станет чуть более влажным: ночью +5…+10, днем те же +16…+21, но при облачном небе и временами небольшом кратковременном дожде. Ветер юго-западный, слабый.

В целом, подчеркнул синоптик, майские праздники в Москве и Подмосковье пройдут с переходом от почти зимней ночной прохлады к устойчивому весеннему, местами почти летнему теплу, без серьезных осадков и погодных аномалий.

